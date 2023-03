Vor FIFA-Kongress: Amnesty fordert Kehrtwende und Entschädigungen

In einem offenen Brief an den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino haben Amnesty International und Avaaz den Fußball-Weltverband zu Entschädigungszahlungen an Arbeitsmigrantinnen und -migranten in Katar aufgefordert.

Amnesty International setzt sich für Entschädigungen nach Menschenrechtsverletzungen ein. picture alliance / epd-bild