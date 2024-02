Vor Duell mit Werder: Lerch schaut "nicht jeden Tag auf die Tabelle"

Ein Duell gegen den direkten Tabellennachbarn erwartet die TSG Hoffenheim am Samstag, wenn Werder Bremen zu Gast ist. Um Anschluss an die internationalen Plätze zu halten, muss dann ein Sieg her.

"Bremen hatte man wie Essen nicht so auf dem Zettel", sagt Hoffenheims Trainer Stephan Lerch. IMAGO/Eibner