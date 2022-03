Vor Duell gegen Ex-Klub: Caligiuri zurück im Mannschaftstraining

Der FC Augsburg kann im Abstiegskampf wieder auf die Unterstützung der organisierten Fanszene bauen. Pünktlich zum Duell gegen den VfL Wolfsburg meldet sich auch Daniel Caligiuri wieder zurück.

Mit einem noch recht ausgedünnten Kader startete der FCA am Dienstag in die Vorbereitungen auf die bevorstehende englische Woche. In erster Linie ging es nach dem 2:3 in Stuttgart darum, die "Freude und die Lockerheit wieder reinzubekommen", berichtete Felix Uduokhai.

FCA vor englischer Woche

Während die europäischen Nationalspieler nach ihren Einsätzen am Dienstagabend an diesem Mittwoch zurück in Augsburg erwartet wurden, werden Ricardo Pepi (USA) und Carlos Gruezo (Ecuador) erst gegen Ende der Woche eintreffen. Trainer Markus Weinzierl kommt es in dieser Hinsicht entgegen, dass er sein Team erst am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den VfL Wolfsburg auf den Rasen schicken muss. Am Mittwoch (18.30 Uhr) darauf wartet dann das Nachholspiel gegen Mainz 05, ehe das Gastspiel beim FC Bayern die englische Woche am 9. April (Samstag, 15.30 Uhr) abschließt.

Wenn alles nach Plan verläuft, ist Daniel Caligiuri gegen seinen Ex-Klub wieder mit von der Partie. Der Routinier konnte wegen einer Kapselverletzung im Sprunggelenk seit einer Woche nur individuell trainieren. Erste Einheiten mit der gesamten Gruppe hat er an diesem Mittwoch schon absolviert. Seit drei Spielen - seit Weinzierls Umstellung auf eine Dreierkette mit zwei Schienenspielern - ist der 34-Jährige wieder eine feste Größe in der Startformation der Schwaben und erzielte beim wichtigen Auswärtssieg in Bielefeld den entscheidenden Treffer.

Gumny wäre die erste Alternative für Caligiuri

Im Wolfsburger Trikot lief Caligiuri von 2013 bis 2017 auf - davor und danach spielte er besonders gerne gegen die Wölfe. In 17 Duellen sammelte er schon neun Scorerpunkte (5 Tore, 4 Assists) - mehr nur gegen den BVB (6 Tore, 4 Assists). Sollte das Sprunggelenk dem Deutsch-Italiener am Wochenende wider erwarten noch Probleme bereiten, dürfte Robert Gumny die erste Alternative sein.

Wegfall sämtlicher Coronabeschränkungen im Stadion

Wer auch immer am Sonntag die rechte Seite beackern darf, kann sich auf die kräftige Unterstützung von den Rängen freuen. Durch den Wegfall sämtlicher Coronabeschränkungen im Stadion hat die organisierte Fanszene ihre Rückkehr angekündigt. Seit vor zwei Jahren infolge der Pandemie Einlassbeschränkungen eingeführt worden sind, blieben die Ultras der WWK-Arena fern. Bis Dienstag waren bereits 19.000 Karten für das Duell gegen den VfL Wolfsburg verkauft.