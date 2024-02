Vor Duell der Top-Torjägerinnen: Stroot lobt Pajor in höchsten Tönen

Zum Start der Rückrunde gastiert Herbstmeister VfL Wolfsburg in der Frauen-Bundesliga am Sonntag bei Bayer Leverkusen. Dabei stehen vor allem zwei Angreiferinnen im Fokus.

Beim VfL Wolfsburg geht es derzeit vor allem um den Feinschliff. Man schaue, "was wir verbessern können", sagt Trainer Tommy Stroot, der in Sachen spielerische Abläufe "weiter aufbauen, nachschärfen und verfeinern" will. Vor allem in der Offensive soll sich der VfL noch weiter steigern, Akzente setzen und sich noch besser auf die individuelle Spielweise seiner Stürmerinnen einstellen.

"Wir befassen uns mit uns", stellt Stroot klar, auch wenn der Trainer mit Blick auf das kommende Spiel am Sonntag bei Bayer Leverkusen (14 Uhr, LIVE! bei kicker) den Gegner nicht aus den Augen verliert: "Bayer spielt meist mit Dreierkette und zwei Schienenspielerinnen am Flügel. Wir werden defensiv gefordert sein, um diesen spielstarken Gegner zu kontrollieren, aber wir werden nicht an unserem System rütteln."

Dass dabei die erste Elf, die sich zuletzt gegen die SGS Essen durchgesetzt hatte (3:1), auch am Sonntag in Leverkusen aufläuft, will Stroot noch nicht garantieren: "Das hängt immer mit dem Gegner zusammen." Vor allem im Mittelfeld hat der VfL laut seinem Trainer personell "herausragende Möglichkeiten".

Karczewskas Minutenschnitt ist etwas besser

Das Hinspiel entschied Wolfsburg im September 2023 souverän mit 3:0 für sich, zu Hause ist Bayer in dieser Saison allerdings noch ungeschlagen. Elf seiner insgesamt 16 Punkte holte Leverkusen zu Hause.

Das Spiel des Tabellenersten gegen den Siebten ist zugleich auch das Duell von zwei der drei besten Torjägerinnen der Liga - und beide kommen aus Polen. Leverkusens Nationalstürmerin Nikola Karczewska führt die Statistik mit sechs Toren an und trifft durchschnittlich alle 120 Minuten. Ihre Wolfsburger Nationalmannschaftskollegin Ewa Pajor hat ebenfalls sechs Treffer auf dem Konto, braucht im Schnitt aber 147 Minuten für ein Tor.

Hendrich und Co. fehlen weiterhin

"Ewa ist überragend", lobt Stroot überschwänglich, "sie ist demütig, lernwillig - ich könnte nur in den positivsten Worten über sie sprechen. Einen Typ wie sie gibt es sehr selten." Das soll Pajor auch am Sonntag wieder unter Beweis stellen, wenn ihre Tore über Sieg oder Niederlage entscheiden könnten.

Nicht zur Verfügung stehen dem VfL weiterhin Innenverteidigerin Kathrin Hendrich, Außenverteidigerin Camilla Küver (beide muskuläre Probleme) und Mittelfeldakteurin Kristin Demann (Knieprobleme). Hinter Abwehr-Neuzugang Diana Nemeth steht nach ihrem Infekt noch ein Fragezeichen.