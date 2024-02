Vor drei Jahren starb Alfredo Quintana

Ein Schock durchfuhr den Handball vor genau drei Jahren, als der FC Porto den Tod von Torhüter Alfredo Quintana bestätigte. Im Alter von nur 32 Jahren. Hat das den Sport verändert?

Francisco Costa wird den 26. Februar 2021 nie vergessen. Wenn Portugals Supertalent an diesen Tag vor drei Jahren zurückdenkt, kommen ihm noch heute die Tränen. Damals erleidet Portugals ehemaliger Nationaltorhüter Alfredo Quintana im Training des FC Porto einen Herzinfarkt, wenige Tage später stirbt er. Quintana ist zu der Zeit ein Freund und Ratgeber für seinen noch extrem jungen Mitspieler Costa. Sein plötzlicher Tod schockt die Handball-Welt.

"Unser liebster Alfredo Quintana ist heute verstorben", hieß es in dem Tweet am 26. Februar 2021, mit dem der FC Porto den Tod bestätigte. Alfredo Quintana wurde dabei in Anlehnung an den Spitznamen des Vereins als "wahrer Drache" bezeichnet. Die Botschaft endete mit den Worten: "Mögest du in Frieden ruhen." Wenige Wochen vorher hatte er mit den Portugiesen noch an der Weltmeisterschaft in Ägypten teilgenommen.



Der gebürtige Kubaner war 2011 zum FC Porto gekommen und konnte mit dem Klub zahlreiche Titel gewinnen. Sechs Meisterschaften, ein Pokalsieg und zwei Triumphe im Supercup stehen unter den Trainern Ljubomir Obradovic und Magnus Andersson zu Buche.



Mit Kuba hatte er zu Beginn seiner Laufbahn an der Weltmeisterschaft 2009 teilgenommen und Bronze bei den Panamerika-Spielen 2007 und der Panamerikameisterschaft 2008 gewonnen. Seit 2014 war Quintana dann für Portugal im Einsatz, konnte mit dem Team bei der EM 2020 Rang 6 und bei der WM 2021 in Ägypten Rang 10 erreichen.

Große Solidarität

Der während einer Trainingseinheit erlittene Herzinfarkt des Torhüters hat den internationalen Handball bewegt und aus dem Nichts getroffen. Zahlreiche Spieler, Vereine und Verbände meldeten sich zu Wort. Auch die SG Flensburg-Handewitt, der THW Kiel und weitere Gegner aus der Champions League wie Telekom Veszprem sendeten Genesungswünsche. Kurz darauf blieb ihnen nichts anderes mehr übrig, als ihre Anteilnahme am Tod des Torhüters auszusprechen.

In Portugal trugen die großen Stadtrivalen Sporting und Benfica Lissabon zum Aufwärmen bzw. im Ligaspiel entsprechende Trikots mit dem Namen von Alfredo Quintana, um ihre Unterstützung zu symbolisieren. Nach dem Tod des Torhüters entschied sich der FC Porto, die Trikotnummer 1 innerhalb des Handballteams nicht mehr zu vergeben.

Alfredo Quintana war ein wesentlicher Faktor beim Aufwärtstrend von Portugal in den Jahren zuvor. Und auch wenige Wochen nach seinem Tod war er beim Qualifikations-Turnier für Olympia, bei dem Portugal sich das Ticket nach Tokio sicherte und Kroatien ausschaltete, präsent: "Wir haben das nicht alleine geschafft", hieß es aus dem Team nach der erstmaligen Olympia-Qualifikation im März 2021.

Bis heute fehlt den Portugiesen ein Torhüter von ähnlicher Klasse wie Quintana. Aber vor allem fehlt nicht nur ihnen der Mensch.