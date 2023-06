Vor doppelt besonderem Tag: Götze verlängert in Frankfurt

Etwas mehr als 24 Stunden vor Anpfiff des DFB-Pokalfinales dürfen sich Fans von Eintracht Frankfurt bereits freuen: Mario Götze hat seinen Vertrag bei der SGE vorzeitig verlängert.

Wie die Hessen am Freitag mitteilten, hat Götze seinen bis 2025 laufenden Vertrag um ein Jahr bis 2026 verlängert. Die Meldung kommt nicht nur einen Tag vor dem DFB-Pokalfinale der Eintracht gegen RB Leipzig, sondern auch einen Tag vor seinem 31. Geburtstag.

"Dass sich Mario langfristig zu Eintracht Frankfurt bekennt, ist eine wichtige Nachricht - noch dazu vor dem DFB-Pokalfinale", freut sich Sportvorstand Markus Krösche. "Er passt menschlich und sportlich hervorragend zu uns und wird immer mehr eines der prägenden Gesichter der Eintracht. Wir wussten im vergangenen Sommer, dass wir einen großartigen Menschen und Spieler für die Eintracht gewinnen, und Mario hat dies jeden Tag mit seiner Arbeit und seiner Persönlichkeit bestätigt. Er ist ein Eckpfeiler in unserer Mannschaft."

Der Offensivspieler war erst im vergangenen Sommer von der PSV Eindhoven an den Main gewechselt und hatte seine Rückkehr in die Bundesliga ohne jegliche Anlaufzeit bewältigt. In seiner ersten Saison für Frankfurt avancierte Götze direkt zum Stammspieler, kam auf 32 Bundesligaspiele (drei Tore, drei Assists, kicker-Notenschnitt 3,22) und sieben Auftritte in der Champions League (kein Tor, zwei Assists, kicker-Note 3,67). Seine guten Leistungen bei den Hessen hatten den Siegtorschützen des WM-Finals 2014 auch wieder zurück in die deutsche Nationalmannschaft gebracht, für die Götze am Freitag erneut nominiert wurde.

Am Einzug der Eintracht ins DFB-Pokalfinale hatte der Weltmeister von 2014 großen Anteil. Im Verlauf des Wettbewerbs steuerte er fünf Torvorlagen bei, darunter zwei beim 2:0-Sieg über Union Berlin im Viertelfinale. Am Samstag könnte Götze seine Debüt-Saison bei der Eintracht mit einem Titel krönen - an seinem Geburtstag, und nur einen Tag nach der Vertragsverlängerung.

"Vom ersten Tag an fühle ich mich bei Eintracht Frankfurt sehr wohl", wird Götze in der Vereinsmitteilung zitiert. "Ich habe den Verein und die Stadt ins Herz geschlossen. Ich sehe mich auch in Zukunft hier und will mit meiner vorzeitigen Vertragsverlängerung für Klarheit sorgen."

Durch die Verlängerung kann die SGE mit einem Eckpfeiler der Mannschaft definitiv für die kommende Saison planen. Wichtig vor allem, weil in Daichi Kamada ein weiterer offensiver Mittelfeldspieler die Eintracht verlassen wird. So erklärt auch Krösche zur Personalie Götze: "Seine vorzeitige Vertragsverlängerung verschafft uns Planungssicherheit auf einer zentralen Position. Zudem unterstreicht es unsere Ambitionen, neben jungen und entwicklungsfähigen Spielern auch erfahrene Spieler und Identifikationsfiguren an den Klub zu binden."