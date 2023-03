Vor Derby gegen Hannover: Braunschweig-Spieler von Unbekannten bedroht

Vor dem Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 ist es zu einem hässlichen Vorfall gekommen. Zwei Spieler des BTSV wurden von Unbekannten bedroht.

Wie beide Vereine mitteilten, fanden zwei Braunschweiger Akteure am Donnerstagmorgen vor ihrer Haustür Schmierereien, verteilte Flüssigkeiten sowie blau-gelbe Kreuze mit dem Datum 19. März 2023 vor. An diesem Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) treffen Braunschweig und Hannover im Niedersachsen-Duell aufeinander. Laut beiden Vereinen steht die Tat "im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Derby".

Die beiden Spieler, deren Namen aus den Mitteilungen nicht hervorgehen, haben demnach Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Täter sind bislang unbekannt. Die beiden Zweitligisten befinden sich mit der Polizei im Austausch.

Vorfall bereits Anfang Februar

Bereits Anfang Februar war es im Zusammenhang mit der Rivalität der beiden Klubs zu einem Vorfall gekommen. Unbekannte waren vor dem Braunschweiger Heimspiel gegen Heidenheim ins Eintracht-Stadion eingebrochen und hatten Schmierereien im Mittelkreis hinterlassen. Mit Öl war groß die Zahl 96 aufs Feld gegossen worden - offenbar eine Provokation von hannoveranischen Anhängern. Fans von 96 waren kurz zuvor bereits negativ mit Morddrohungen gegen Kaiserslauterns Keeper Andreas Luthe aufgefallen.

"Was hier heute Nacht passiert ist, damit wurden alle Grenzen deutlich überschritten", wird Braunschweigs Geschäftsführer Wolfram Benz in der Klubmitteilung zitiert. "Was hat das noch mit Rivalität vor einem Derby zu tun? Spieler und ihre Familien zu bedrohen, ist völlig inakzeptabel, solche Aktionen sind einfach nur beschämend. Wir werden alles Notwendige dafür tun, damit sich unsere Spieler und ihre Familien sicher fühlen können und werden die Polizei mit all unseren Möglichkeiten unterstützen, die Vorfälle aufzuklären."

An die Fans appellierte Benz, cool zu bleiben und sich nicht zu unüberlegten Aktionen hinreißen zu lassen. "Wir wollen die Rivalität sportlich austragen und die Antwort auf diese geschmacklose Tat von wenigen einzelnen Personen am Sonntag auf dem Platz geben", so der Geschäftsführer.

Auch Hannover 96 verurteilte die Taten. "Hier werden eindeutig Grenzen überschritten", so Vereinsprokurist Christian Katz. "Wir hoffen auf eine schnelle Identifizierung der Täter und werden die Ermittlungen der Polizei in dem uns möglichen Maße unterstützen. Bei aller Rivalität soll der sportliche Wettkampf im Vordergrund stehen. Wir freuen uns über jeden friedlichen und positiven Support, der darauf abzielt, unsere Mannschaft dabei zu unterstützen, das Derby erfolgreich zu bestreiten."