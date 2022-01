Vor der Streif: Sander sucht die Form - Ferstl durchgeschüttelt

Mit sprichwörtlich und buchstäblich blutiger Nase gehen die DSV-Athleten die Speedrennen in Kitzbühel an. Zweieinhalb Wochen vor Olympia soll auf der Streif die Trendwende eingeleitet werden.

Die Nase blutig, der Rücken "ziemlich mitgenommen" - doch Josef Ferstl kämpft sich durch. Der Kitzbühel-Sieger von 2019 wird nach seinem schweren Trainingssturz auf der Streif bei den Abfahrten am Freitag und Sonntag in Österreichs Ski-Mekka an den Start gehen.

Schmerztabletten brauche ich natürlich auch. Sturzopfer Josef Ferstl

"Gut aufwärmen, Zähne zusammenbeißen, Schmerztabletten brauche ich natürlich auch", sagte Ferstl nach dem zweiten Training auf verkürzter Strecke am Donnerstag und lachte. Neben dem Cut auf der Nase habe er Prellungen und leichte Muskelzerrungen erlitten, "aber es ist überschaubar". Allerdings habe er starke Schmerzen, "besonders nach dem Aufstehen".

Umso wichtiger war für den 33-Jährigen, dass er die berühmt-berüchtigte und in diesem Jahr leicht veränderte Piste noch einmal unter Rennbedingungen fahren konnte - wenngleich wegen Schneefalls von der Seidlalm aus gestartet wurde. "Das ist auch für den Kopf gut", sagte er über den Test: "Das Gefühl war gut, es hat geschneit und war extrem langsam - für mich perfekt zum Reinkommen."

Entschärfungen schaden dem Streif-Charakter

Auf Rang 21 hatte er 1,57 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Christof Innerhofer (Italien). Bester Deutscher bei der wenig aussagekräftigen Probe war Dominik Schwaiger auf Rang zwölf. Andreas Sander, Romed Baumann und Simon Jocher kamen auf die Ränge 18, 25 und 28.

Wie am Mittwoch sorgte auch die Entschärfung der Strecke für Diskussionen. "Es geht gut zu fahren", sagte Ferstl, der den Eingriff dennoch "schade" findet, "weil der Traverse und der Hausbergkante komplett der Charakter genommen wird". Dort seien früher "Eier" gefragt gewesen - das sei nun nicht mehr der Fall.

Baumann stimmte zu, nannte die Änderung wegen der vielen Stürze der Vergangenheit aber sinnvoll. Das Ziel, die Geschwindigkeit für den Zielsprung zu reduzieren, werde jedoch nicht erreicht, ergänzte Sander: "Es sind sich alle einig, dass es nicht dabei bleibt."

Sander und die "Watschn" von Wengen

Gelingt auf der Streif die Trendwende? Andreas Sander steckt im Formtief. imago images/GEPA pictures

Nur zweieinhalb Wochen vor den Olympia-Rennen in Peking steckt der Vize-Weltmeister im Formtief. Die Wende soll ausgerechnet in Kitzbühel gelingen, bei der Generalprobe für die Spiele, auf der brutalsten Skipiste der Welt. "War okay", sagte Sander nach dem zweiten Training und Rang 18 am Donnerstag, "ich habe den nächsten Schritt gemacht".

Das scheint dringend erforderlich. Sander (32) fuhr in diesem Winter erst zwei Mal in die Top 10 - im Super G. In der Königsdisziplin, in der er vor einem Jahr sensationell WM-Silber gewonnen hatte, reichte es bei fünf Starts nur einmal für die Top 15. Auf die zweite Abfahrt zuletzt in Wengen verzichtete er nach dem indiskutablen 41. Rang im ersten Rennen am Lauberhorn sogar und ging lieber trainieren.

"Man kann auch an Erwartungen scheitern"

Bei der Suche nach den Gründen für die Formschwäche landet Alpinchef Wolfgang Maier bei Sanders Silber-Coup. "Man kann auch manchmal an den Erwartungen scheitern", sagte er. Sander sei "ein sehr, sehr sensibler Rennfahrer, der sich sehr viele Gedanken über viele Dinge macht". Nach der starken WM-Saison mit sieben Top-10-Fahrten im Weltcup habe sich der Westfale "mit einem sehr hohen Erwartungsdruck in die Olympia-Saison hineinbewegt". Als die Ergebnisse ausblieben, habe er "das ganze System in Frage gestellt".

Sander diskutiert das Thema Druck nicht weg, verweist aber auf "kleine technische Fehler, die sich eingeschlichen haben und nicht zu beheben waren". Deshalb habe er sich nach seiner schlechtesten Abfahrt seit über zwei Jahren in Wengen gesagt: "Wir gehen raus!" Ab zum Training, "zurück zu den Basics". Sein Ziel: "Den Außenski wieder unter mir spüren", das Gefühl finden.

Vom Deutschen Skiverband bekam er dabei alle Unterstützung. "Wir verstehen das, wenn es mal nicht gleich das Podium ist", sagte Maier, "diese Wellen sind ganz normal." Hat das zusätzliche Training was gebracht? Ja, glaubt Sander, "ich fühle es, das war der richtige Schritt, ich bin happy". Aber die Wahrheit liegt auf der Streif, diesem gnadenlosen Henker über Karrieren, in den beiden Rennen am Freitag (11.30 Uhr) und Sonntag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport - der Slalom wurde wegen Tief "Ida" auf Samstag vorgezogen).

"Wir wissen, was zu tun ist", behauptete Sander und fügte beinahe beschwörend hinzu: "Ich bin auf dem richtigen Weg, ganz sicher."

Und wenn nicht? Dann, sagte Maier, habe Sander wenigstens "keinen Erwartungsdruck für Peking" mehr. "Es gibt ja nichts Schlechtes", meinte der Boss und lachte, "was nicht auch einen Vorteil hat."

