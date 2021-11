Vor der "Roten Wand": Marsch will den ersten Sieg gegen ein Topteam

Ansprechende Leistungen ohne Ertrag waren in dieser Saison ein wiederkehrendes Muster bei Leipziger Spielen gegen Spitzenmannschaften. Gegen personell gebeutelte Dortmunder ohne "Wild Card" Haaland, will RB-Coach Jesse Marsch sich endlich belohnen.

Bayern, Manchester City, zwei mal PSG - die Liste der Spiele gegen europäische Spitzenteams in Leipzig ist lang. Jedoch holte man in allen vier Duellen bisher lediglich einen Punkt. "Es ist schade, dass wir die Punkte nicht geholt haben", kommentiert Marsch die maue Ausbeute in den bisherigen Spielen gegen Topteams. "Die Leistungen gegen diese Mannschaften wurden immer besser. Wir haben gerade zuletzt gegen PSG mehr und mehr das gezeigt, was ich für den Verein wichtig finde", lobt der US-Amerikaner die Fortschritte seiner Mannschaft in diesen Duellen.

Es ist scheiße. Jesse Marsch

Einzig der Ertrag fehle. Laut Marsch könne man von einem Auf und Ab bei den Ergebnissen reden - wozu er angesichts des betriebenen Aufwands seines Teams eine klare Meinung hat: "Es ist scheiße." Doch seine Mannschaft könne diese schwierige Phase nutzen, um "stärker zusammenzuwachsen". Das sei seine Vorstellung von Leadership. Wenn dies gelänge, könne man nach der starken Leistung gegen Paris das Momentum nutzen und den Sieg gegen den BVB anpeilen. Dieser sei "für unsere Gruppe Pflicht. Wir wollen einen Sieg gegen ein Topteam holen."

Dortmund fehlt die "Wild Card"

In die Karten spielt dem 47-Jährigen dabei der Ausfall von Erling Haaland, einer "Wild Card" (O-Ton Marsch) im Spiel der Dortmunder, die aus dem Nichts eine gefährliche Aktion heraufbeschwören könne. Doch auch ohne den norwegischen Topstürmer verfügt der BVB laut Marsch über viele Qualitäten: "Sie sind immer noch eine gute Umschaltmannschaft, haben vorne viel Qualität, auch wenn sie ohne Haaland nicht so torgefährlich sind." Aufgrund zahlreicher Ausfälle verfüge der BVB aktuell über nicht so viele Optionen, angesichts von Akteuren wie Marco Reus, Donyell Malen und Julian Brandt käme dennoch eine große Aufgabe auf seine Defensive zu.

Dies läge unter anderem auch an Marco Rose, "einem Freund", den Marsch in höchsten Tönen lobt: "Er ist ein Toptrainer und Topmensch. Er hat ein gutes Trainerteam und ist fußballerisch sehr intelligent, weshalb er viele Grundordnungen und Ideen auf den Platz bringen kann und der BVB in dieser Saison sehr flexibel ist." Gegen eine Mannschaft, "die kicken kann" und über super Fußballer und junge Spieler verfüge, erwarte der Leipziger Trainer daher "ein super Spiel".

Flexibilität gegen Ausfälle

Seine Herangehensweise lässt Marsch zunächst noch offen. Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg fallen weiter aus, auch Kapitän Willi Orban muss aufgrund einer Zerrung aussetzen. Schwerwiegende Ausfälle in der Leipziger Defensive, doch Marsch lobt die jungen Nachrücker: "Wie sie (Mohamed Simakan und Josko Gvardiol; Anm.d.Red.) bisher gespielt haben, hat meine Erwartungen übertroffen." Dank der Flexibilität der Leipziger Defensivakteure "können wir mit Dreier- oder Viererkette spielen", so Marsch, der auf den Außenpositionen noch auf Angelino und Benjamin Henrichs zurückgreifen kann.

Fans als Faktor

Egal wer letztendlich auf dem Platz steht: Gegen den BVB, den Marsch auf einem Level mit den bisherigen Topgegnern dieser Saison verortet, soll sich sein Team endlich in einem Spitzenspiel belohnen: "Jetzt ist die Zeit, unsere beste Saisonleistung zu zeigen. Wir sind begeistert, vor vollem Haus mit mehr Selbstvertrauen unser Bestes zu zeigen." Dabei könne das volle Haus, bei dem in Leipzig erstmals auch die vor dieser Saison umgebaute Stehplatztribüne gefüllt werden könnte, ein entscheidender Faktor sein: "Ich habe in Dortmund mehrmals die 'Gelbe Wand' gesehen. Wir werden morgen unsere 'Rote Wand' aufstellen." Ob die Fans der Leipziger eine ähnliche Atmosphäre erzeugen werden, wie die berühmte Südtribüne der Dortmunder, bleibt abzuwarten. Für Marsch jedenfalls ist klar, was er den Zuschauern bieten möchte: "Alles zusammenbringen und gegen ein Topteam siegen."