Vor der Hockey-EM: Geschwister Oruz üben Kritik an TV-Sendern

Die Krefelder Selin und Timur Oruz haben beide mit ihren Nationalteams 2016 Olympia-Bronze gewonnen. Nun wollen sie bei der Hockey-EM in Mönchengladbach ins Finale.

Für die beiden Hockey-Geschwister Selin und Timur Oruz stehen die sportlich schönsten Tage des Jahres an. Eine Europameisterschaft im eigenen Land direkt vor der Haustür in Mönchengladbach (18. bis 27. August) haben die beiden gebürtigen Krefelder noch nicht erlebt.

Nach dem Gewinn der Bronzemedaillen bei Olympia in Rio wollen Oruz und Oruz nun mit ihren Nationalmannschaften vor eigenem Publikum auf ihren Sport aufmerksam machen. "Das ist eine ganz besondere EM für uns, das wird sicher bombastisch", sagte der 28 Jahre alte Timur Oruz, der mit der Herren-Nationalmannschaft im Januar Weltmeister wurde. "Auch seine Schwester fiebert dem Turnier entgegen. «Das ist meine fünfte EM und dann Zuhause, das ist wie eine Belohnung", sagte die 26-Jährige.

"Im Fußball wird Trinidad gegen die Philippinen übertragen"

Dabei hätten sich beide ein wenig mehr Präsenz bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gewünscht. ARD und ZDF zeigen das Turnier im Stream. Nur bei deutscher Beteiligung werden die Endspiele live im TV übertragen. "Im Fußball werden bei einer WM Spiele wie Trinidad/Tobago gegen die Philippinen in der ARD oder im ZDF übertragen. Nach unserem Erfolg bei der WM nun bei der Heim-EM nur die Finals zu zeigen, ist schon wieder ein Schlag ins Gesicht für uns Sportler", befand Timur Oruz. Auch der WM-Sieg in Indien war nur im Streamingdienst zu sehen.

Seine Schwester spricht dennoch von einem "großen Schritt" in Bezug auf die TV-Übertragung der Endspiele. Man habe doch ohnehin den Anspruch, das Endspiel zu erreichen, sagte die Kapitänin des Düsseldorfer HC.

Die deutschen Herren treffen in Mönchengladbach in der Vorrundengruppe B auf die Niederlande, Frankreich und Wales. Die DHB-Frauen spielen ebenfalls in Gruppe B gegen England, Irland und Schottland.