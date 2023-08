Vor der Heim-EM: DFB startet Aktion für Amateurvereine

In weniger als einem Jahr startet die Heim-EM - nun rief der DFB die bundesweite Aktion "DFB-Punktespiel" ins Leben. Das Ziel: Amateurvereinen unter die Arme greifen.

Worum geht's? Im Grunde ist es ein Prämienprogramm für Amateurklubs, die diverse Prämien erhalten, wenn sie zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 31. Juli 2024 mit umgesetzten Maßnahmen Punkte sammeln. Der DFB möchte laut eigener Aussage damit in Kooperation mit der "DFB Euro GmbH" und den 21 Landesverbänden den mehr als 24.000 Amateurvereinen in Deutschland mit "hilfreichen Angeboten" helfen.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hofft, dass die Heim-EM auf diese Weise auch ein "echter Gewinn" für die Amateurvereine wird. Welche Bedeutung diese haben, hob derweil Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler hervor: "Fast alle Nationalspieler haben das fußballerische Einmaleins in Amateurvereinen gelernt. Das besondere Engagement der Ehrenamtlichen legt die Basis für den sportlichen Erfolg unserer Nationalmannschaft."

Die nun ins Leben gerufene Aktion sei "ein Dankeschön für diesen unersetzbaren Beitrag aus dem Amateurfußball". Interessierte Klubs können sich ab dem 10. August registrieren, die ersten 1000 registrierten Klubs erhalten einen ersten Sonderpreis mit fünf Nationalmannschaftstrikots. Es gibt verschiedene Klassen, je nach Punktezahl erhalten die Vereine Bronze-, Silber- oder bestenfalls Gold-Status.

In den Ebenen soll es dann Garantiepreise wie beispielsweise Trainingspakete mit Bällen und Leibchen oder Technikpakete mit Laptops und Lautsprechern geben, abhängig vom jeweiligen Status. Darüber hinaus werden Treffen mit den Nationalmannschaften von Männern und Frauen am DFB-Campus oder ein Kurztrainingslager im Basecamp von adidas in Herzogenaurach verlost.

Für was gibt es Punkte?

Für kleinere Aktivitäten wie die Bewerbung eines Schiri-Lehrgangs durch Aushang im Vereinsheim oder den Besuch eines DFB-Mobils gibt es bereits Punkte. Mehr Punkte gibt es aber bei größeren Maßnahmen wie etwa der Einführung neuer Fußballangebote oder einer Zusammenarbeit mit Schulen oder Kindergärten.

Maßnahmen können rückwirkend bis zum 1. Juli 2023 geltend gemacht werden.