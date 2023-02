Vor den Wochen der Wahrheit: Zwei Zahlen, die Kovac nicht gefallen

Der VfL Wolfsburg steht vor wichtigen Spielen in dieser Saison. Das Ziel Europa ist klar formuliert, der Start in die Rückrunde mit nur einem Punkt aus drei Spielen misslungen. Und nun kommen vier Gegner.

Wie gut ist der VfL Wolfsburg? Nach dem furiosen 11:0-Start in das neue Jahr (6:0 gegen Freiburg, 5:0 bei Hertha BSC) hat die Mannschaft von Trainer Niko Kovac zuletzt den Faden verloren. Drei Spiele, mit Bremen (1:2) und Schalke (0:0) gegen zwei Aufsteiger, dazu Meister Bayern (2:4), nur ein Punkt für den VfL. "Ergebnistechnisch ist es aktuell nicht das, was wir uns vorstellen", sagt Geschäftsführer Marcel Schäfer, dem freilich auch die Auftritte seiner Mannschaft nur bedingt zusagen. "Eine Niederlage wie in Bremen kann passieren, unser Auftritt gegen Bayern war ordentlich, das Schalke-Spiel war einfach nicht gut von uns."

Rechnet man das Pokalaus bei Union Berlin (1:2) hinzu, sind es nun vier Spiele ohne Sieg. Auftritte, die ein wenig an den Saisonstart erinnern. Ordentlich gegen den Meister, schwach gegen die anderen Teams. Und Trainer Niko Kovac, der zuletzt wie zu Beginn der Spielzeit ein wenig auf der Suche nach den passenden Puzzleteilen in System- und Personalfragen zu sein schien. Das Spiel auf Schalke lieferte dem Coach obendrein Zahlen, die ihm gar nicht schmeckten.

Da ist zum einen die Wolfsburger Passstatistik. Die VfL-Spieler brachten nur 61,1 Prozent der gespielten Bälle zum Mitspieler. Das ist der Tiefstwert, seitdem Kovac bei den Niedersachsen das Sagen hat. Der 51-Jährige erlebte überhaupt nur acht Bundesligaspiele auf der Bank, in denen sein Team - jeweils Eintracht Frankfurt - noch schlechter passte als Wolfsburg am vergangenen Spieltag. Es war offensichtlich: Irgendwas passte da nicht.

Der Zusammenhang zwischen Kilometern und Punkten

Das geben auch die Laufwerte wieder. Zum achten Mal lief der VfL (113,78 Kilometer) weniger als sein Gegner (114,69) in dieser Saison, zum achten Mal gab es keinen Sieg (sechs Niederlagen, zwei Remis). Sechs Spiele davon liegen in der Phase des Saisonstarts zwischen dem 1. und 7. Spieltag, als der VfL auf Platz 17 abrutschte. Anschließend entwickelte sich die fitgemachte Kovac-Truppe zu einer der laufstärksten Mannschaften der Liga, um jetzt in Bremen und auf Schalke erstmals wieder in dieser Statistik dem Gegner unterlegen zu sein. "Da haben wir gesehen", sagt Boss Schäfer: "Wir müssen an unsere Grenzen gehen, enorm über die Physis kommen, um erfolgreich zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass wir dort wieder hinkommen."

Und das am besten schnell, der VfL steht vor den Wochen der Wahrheit. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt RB Leipzig, dann geht es zum heimstarken 1. FC Köln, anschließend kommen Eintracht Frankfurt und Union Berlin. Vier Europapokalteilnehmer hintereinander weg für den Tabellensiebten. Spiele, in denen es für die Kovac-Elf, die mit aller Macht nach Europa will, darum geht, den Anschluss nach oben zu halten und den Abstand nach hinten zu vergrößern. Und eine positive Antwort darauf zu geben, wie gut der VfL wirklich ist.