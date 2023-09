Vor den Augen von Schäfer und Co.: Kovac testet einen 15-Jährigen

Die Länderspielpause nutzte der VfL Wolfsburg, um Talente aus dem eigenen Nachwuchs bei den Profis mittrainieren zu lassen. Am Dienstag stand sogar ein 15-Jähriger mit Maximilian Arnold, Ridle Baku und Co. auf dem Trainingsplatz - und hinterließ einen guten Eindruck.

Nach und nach kommen die Länderspielreisenden zurück. Der Trainingsplatz in Wolfsburg füllt sich nun wieder, die Vorbereitung auf das Spiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Union Berlin nimmt an Fahrt auf. Auch Niko Kovac, der sich in der vergangenen Woche eine lange angekündigte Auszeit genommen hatte, ist wieder zurück. Am Dienstag hatte er sein Team noch mit zahlreichen Nachwuchsspielern aufgefüllt, wie er es gerne macht in Länderspielpausen. Bemerkenswert diesmal: Sogar ein 15-Jähriger mischte beim Training mit den Wolfsburger Profis mit. Sein Name: Alessandro Crimaldi aus der Wolfsburger U 17.

Gemeinsam mit acht anderen Talenten aus der VfL-Nachwuchsakademie spielte Crimaldi vor. Unter den Augen von Kovac und seinem Trainerteam, Geschäftsführer Marcel Schäfer guckte zu, ebenfalls Akademie-Leiter Michael Gentner, der gemeinsam mit Rainer Widmayer, der gerade aus Fürth zum VfL gewechselt ist, vorbeischaute.

In sechs Spielen in der B-Junioren-Bundesliga erzielte Crimaldi zwei Tore

Crimaldi, der die deutsche und die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, wechselte im vergangenen Jahr von den Würzburger Kickers zum VfL, spielt hier in dieser Saison in der U 17 unter Trainer Dennis Da Silva Felix, der sein Team in der vergangenen Spielzeit zum Deutschen Vizemeistertitel führte.

Der Offensivmann, Linksfuß, kann auf beiden Flügeln spielen, in sechs Bundesligaspielen erzielte der B-Junior in dieser Saison zwei Tore. Und machte im Training mit den Profis Eindruck: "Er hat das gut gemacht", lobt VfL-Kapitän Maximilian Arnold.

Zahlreiche Wolfsburger Talente haben andernorts im Profibereich Fuß gefasst

Gelingt dem Talent, das Ende September 16 wird, eines Tages der Durchbruch in Wolfsburg? Der Wunsch der Verantwortlichen ist es jedenfalls, die Durchlässigkeit vom Nachwuchs- in den Profibereich zu erhöhen.

Nach Arnold und Robin Knoche, die 2011 ihre Debüts feierten, kam nicht mehr viel, zahlreiche Wolfsburger Nachwuchsfußballer von einst haben aber andernorts im Profibereich Fuß gefasst. Elvis Rexhbecaj spielt beispielsweise jetzt in Augsburg, Julian Justvan in Hoffenheim, Tim Siersleben in Heidenheim. Das soll sich in Zukunft ändern - weswegen sich immer häufiger die VfL-Talente im Profitraining zeigen dürfen.