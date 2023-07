Vor dem Zeitplan: Grünes Licht für 49ers-Quarterback Purdy

Zum Start des Training Camps gab es bei den San Francisco 49ers gute Nachrichten. Quarterback Brock Purdy hat von den Ärzten die Freigabe für eine Rückkehr auf den Platz erhalten - keine fünf Monate nach seiner Ellbogen-Operation.

"Brock hat grünes Licht bekommen und ist bereit, wieder loszulegen", sagte General Manager John Lynch am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Head Coach Kyle Shanahan und schob nach: "Es gibt keine Einschränkungen mehr für ihn."

Für die 49ers und Purdy kommt das einem Best-Case-Scenario gleich. Nachdem er sich im NFC Championship Game bei den Philadelphia Eagles (7:31) am 29. Januar bei einem Tackle von Defensive End Haason Reddick das ulnare Seitenband (UCL) im rechten Ellbogen gerissen hatte, stand für den Quarterback sogar eine einjährige Pause im Raum. Um die sogenannte Tommy John-Operation kam Purdy aber herum. Ab 10. März wurde er von Dr. Keith Meister operiert. Der kannte sich als Teamarzt der Texas Rangers mit der Verletzung aus, die regelmäßig Baseball-Pitcher ereilt.

Die Prognose sah seinerzeit - bei gutem Verlauf - eine Ausfallzeit von etwa sechs Monaten vor. Nun bekommt Purdy schon nach rund viereinhalb Monaten wieder grünes Licht für eine Rückkehr auf den Trainingsplatz. Trotz der uneingeschränkten Freigabe soll er dort, wie Shanahan erklärte, immer wieder freie Tage bekommen.

Lance und Darnold streiten sich um die Backup-Rolle

In Purdys Abwesenheit werden sich Trey Lance und Sam Darnold wie schon während der freiwilligen Einheiten (OTAs) Ende Mai die First-Team-Reps teilen. Beide dürften sich um den Platz des Back-Ups hinter Purdy streiten. Mit Brandon Allen, zuletzt immerhin Vertreter von Joe Burrow bei den Cincinnati Bengals, steht derzeit sogar noch ein vierter Quarterback im Kader der 49ers, die auf dieser Position in der vergangenen Saison einmal mehr einen absoluten Verletzungsalbtraum erlebt hatten.

Als Starting Quarterback, das hatten sowohl Lynch als auch Shanahan bereits in der Offseason betont, wird angesichts der neuesten Entwicklungen mit ziemlicher Sicherheit Purdy auf dem Feld stehen, wenn die 49ers die Saison am 10. September mit dem Gastspiel bei den Pittsburgh Steelers eröffnen. Der Siebtrundenpick war vergangene Saison nach den Verletzungen von Lance und Jimmy Garoppolo ins kalte Wasser geworfen und hatte die Niners mit acht Siegen in Folge ins NFC Championship Game geführt, wo die Verletzung den märchenhaften Lauf jäh beendete.

Bosa erscheint am ersten Tag nicht

Während sich Purdy und die anderen Spieler am Dienstag zum Trainingscamp zurückmeldeten, war von Nick Bosa noch nichts zu sehen. Der amtierende Defensive Player of the Year der NFL steht bei den 49ers kurz vor einer lukrativen Vertragsverlängerung. Solange diese noch nicht perfekt ist, wird er nicht auf dem Trainingsplatz erwartet. Lynch und Shanahan haben jedoch nie einen Zweifel daran gelassen, dass der Pass Rusher für viele Jahre eine Säule in der Defense der 49ers sein soll.

Über die Quarterback-Position sollte man bei den 49ers indes lieber keine Vorhersagen treffen. Seitdem Shanahan und Lynch 2017 in San Francisco übernommen haben, gab es nur eine Saison, in der ein Quarterback sämtliche Spiele bestritt: 2019 ging die Reise mit Garoppolo bis in den Super Bowl. Den wollen die 49ers auch in diesem Jahr wieder anvisieren. Die Wettbüros räumten ihnen den Sommer über schon die viertbeste Quote auf dessen Gewinn ein - obwohl noch nicht einmal feststand, mit welchem Quarterback sie ins Rennen gehen würden.