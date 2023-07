Vor dem Wolfsburger Trainingsauftakt: Nmecha und Lacroix benötigen Geduld

Wann können Lukas Nmecha und Maxence Lacroix wieder voll mitmischen beim VfL Wolfsburg? Beim Trainingsauftakt am Montag wird sich das Duo jedenfalls noch zurückhalten müssen.

Die Videos, die Lukas Nmecha und Maxence Lacroix über ihre sozialen Medien posten, sehen vielversprechend aus. Die Fußballer arbeiten hart an ihrem Comeback - das jedoch noch ein wenig auf sich warten lassen muss. Beide machen nach ihren schweren Verletzungen zwar große Fortschritte, heißt es, ein Risiko wolle der VfL aber auf keinen Fall eingehen. Deswegen werde das Duo in der Vorbereitung behutsam herangeführt an das große Ziel: das Mannschaftstraining.

Nmecha und Lacroix noch nicht bei 100 Prozent

Das erste findet am Montag um 10 Uhr statt, Nmecha und Lacroix werden womöglich mit auf dem Rasen stehen, aber noch nicht das volle Pensum absolvieren. Den Stürmer hatten anhaltende Knieprobleme zum frühen Saisonende in der abgelaufenen Spielzeit gezwungen, sein letztes Spiel absolvierte er Mitte März. Nun soll der 24-Jährige Schritt für Schritt ans Teamtraining herangeführt werden, mit dem Ball kann der Nationalspieler bereits wieder arbeiten.

Das darf auch Lacroix, der nach seiner schweren Schulterverletzung, die er sich Ende April zugezogen hat, jedoch ebenfalls noch eine Menge Geduld aufbringen muss. Im Mai war der Franzose operiert worden, Zweikämpfe sind für den Innenverteidiger aber immer noch tabu. Heißt: Der 23-Jährige ist dabei, sich körperlich auf Vordermann zu bringen, der Wettkampf ist aber noch nicht möglich.

VfL-Nachwuchsspieler mischen mit

Stattdessen dürfen sich in den ersten Wochen der Vorbereitung diverse Nachwuchsspieler zeigen. Innenverteidiger Felix Lange rückt ohnehin in den Seniorenbereich auf, mit dem 19-Jährigen muss noch final besprochen werden, ob eine Leihe oder ein Jahr Training mit den Profis - der VfL verfügt nicht über eine U-23-Mannschaft - am sinnvollsten wäre. Auch aus der U 19 mischen unter Trainer Kovac diverse Talente mit, darunter Innenverteidiger David Odogu und Mittelfeldmann Elijas Aslanidis. Beide sind Jahrgang 2006 und wurden in der abgelaufenen Saison Deutscher Vizemeister mit den Wolfsburger B-Junioren.