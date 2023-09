Vor dem Topspiel: Wolfsburg bangt um Brand, Lattwein und Hegering

Das 0:4 Mitte Mai bei Eintracht Frankfurt bedeutete für den VfL Wolfsburg das endgültige Ende aller Meisterschaftsträume in der Frauen-Bundesliga. Um Revanche geht es den Wolfsburgerinnen allerdings nicht, wenn zum 2. Spieltag der neuen Saison an diesem Sonntag das Wiedersehen mit der Eintracht im Deutsche Bank Park ansteht (14 Uhr).

"Was in der Vergangenheit war, interessiert mich nicht. Wir müssen unsere Aufgaben im Hier und Jetzt lösen." Die Ansage von Tommy Stroot vor dem Topspiel gegen die Frankfurter Eintracht ist unmissverständlich. Auch deshalb macht sich der Trainer des VfL Wolfsburg - anders als sein Kollege Niko Arnautis auf Frankfurter Seite - wenig Gedanken darüber, wie sich die Eintracht schlagen lässt. "Unsere eigene Leistung steht für uns im Vorderrund. Der Fokus liegt komplett bei uns und darauf, die Dinge abzurufen, die uns ausmachen." Es gehe darum die Energie in den Zweikämpfen abzurufen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Wenn das alles gelingt, "wenn wir unsere Leistung abrufen, unsere Qualitäten auf den Platz bringen", dann sieht Stroot sein Team klar im Vorteil.

Fällt Jonsdottir länger aus?

Seit Freitag liegt der Fokus voll und ganz auf dem Topspiel, alle Nationalspierlinnen sind inzwischen zurück im Training - zumindest fast alle, denn hinter dem Einsatz der erkälteten Jule Brand und Lena Lattwein steht für Sonntag ebenso noch ein Fragezeichen wie hinter Marina Hegering, die mit muskulären Problemen in der Wade von der Nationalelf zurückgekehrt ist. Mit Sveindis Jonsdottir (Patellareizung) droht eine Leistungsträgerin gar länger auszufallen.

Startelf-Mandat für Endemann?

"Wir haben nur zwei Einheiten mit der ganzen Truppe und müssen die Zeit maximal nutzen - egal, wie die einzelnen Erlebnisse in der Nationalmannschaft waren. Das darf jetzt keine Rolle mehr spielen", stellt Stroot klar. Immerhin ist der VfL auf allen Positionen doppelt besetzt, sodass sich der Trainer bis Sonntag noch jede Menge Gedanken machen kann, welche Spielerin aktuell "den besten Eindruck auf den verschiedenen Positionen macht". Eine Kandidatin für die Startelf ist zum Beispiel Neuzugang Vivien Endemann (22), Sturm-Neuzugang von der SGS Essen, die bei ihren Auftritten zuletzt einen guten Eindruck hinterlassen hat. Mit Blick auf die kommenden englischen Wochen geht es für Stroot auch darum, Automatismen einzuschleifen und alle Spielerinnen auf ihr maximales Leistungsniveau zu heben. So dürfen sich für Sonntag auch Sara Agrez und Neuzugang Riola Xhemaili (vom SC Freiburg), die zuletzt in der Wolfsburger Zweitligamannschaft zum Einsatz kamen, Hoffnung auf einen Kaderplatz machen.

Drucksituation beim Gegner

Aber wie lässt sich die Eintracht denn nun schlagen? Konkret wird Stroot weiterhin nicht, eine "Drucksituation" hat er beim Gegner nach der 0:2-Pleite in Essen am 1. Spieltag aber ausgemacht. "Die Eintracht ist sehr kreativ und dynamisch in vielen Situationen. Für sie wird der mentale Fokus die große Herausforderung. Wir wissen, wie schwierig es ist, sich alle drei Tage neu aufzuladen für das nächste Highlight. Für die Frankfurterinnen ist das eine neue Situation." Um am Ende ganz oben zu landen, müsse man in allen Wettbewerben, "in den große wie kleinen Spielen" seine Leistung abrufen, weiß Stroot. Der VfL selbst kann sich über seinen Liga-Start nicht beschweren: Mit einem tadellosen 3:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen wurden die Erwartungen erfüllt.

Bei allen Überlegungen um Aufstellung und Herangehensweise, geht es für Stroot primär nur um eines: das Topspiel zu gewinnen. "Wir brauchen die beste Elf auf dem Platz und wir brauchen die besten Wechsel, die das Spiel beleben." Anders als im Mai. Aber die Vergangenheit interessiert ja ohnehin nicht mehr.