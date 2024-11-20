Vor dem Topspiel: Dynamo bangt um Kammerknechts Einsatz

Nach derzeitigem Stand ist offen, ob Claudio Kammerknecht Dynamo Dresden am Samstag im Spitzenspiel gegen den 1. FC Saarbrücken zur Verfügung steht. Wie die Sächsische Zeitung berichtet, hat sich der Verteidiger auf seiner Länderspielreise eine Leistenverletzung zugezogen.
Demnach sei der 25-Jährige, der im Sommer 2022 vom SC Freiburg nach Elbflorenz gewechselt war und dessen Mutter aus Sri Lanka stammt, beim Test-Vergleich Sri Lankas am Samstag gegen Jemen (1:0) zu Beginn der zweiten Halbzeit wegen der vor der Pause aufgetretenen Beschwerden im Adduktorenbereich ausgewechselt worden.
Keine Trainingsteilnahme am Dienstag
Beim SGD-Training am Dienstag fehlte Kammerknecht daher. Bereits die Partie beim VfL Osnabrück vor der Länderspielpause hatte der Breisgauer vor knapp zwei Wochen verpasst. Im bisherigen Saisonverlauf kommt Kammerknecht für Dynamo bislang auf 13 Liga-Einsätze (ein Assist, kicker-Notenschnitt 3,67).
Der aktuelle Tabellendritte Dresden kann am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Sieg über den punktgleichen FCS (beide 25 Zähler) Boden in der engen Spitzengruppe gutmachen. Das Führungsduo Sandhausen/Bielefeld (jeweils 26) ist zur selben Zeit auswärts gefordert - der SVS bei Rot-Weiss Essen, die Arminia in Rostock.