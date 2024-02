Vor dem Topspiel: Bayern startet ohne Neuer ins Training

Am Samstag steht für den FC Bayern das Gipfeltreffen bei Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen auf dem Programm. Beim Trainingsstart am Dienstag fehlte ein angeschlagenes Duo.

Fehlt am Dienstag am Trainingsplatz: Manuel Neuer. IMAGO/Ulrich Wagner

Die Ausfallliste ist lang beim FC Bayern, zuletzt gesellte sich noch Alphonso Davies dazu. Beim Auftakt in die Trainingswoche am Dienstag vor dem Duell in Leverkusen fehlte Trainer Thomas Tuchel ein weiteres Duo: Manuel Neuer und Neuzugang Bryan Zaragoza mussten passen.

Neuer, der nach langer Pause seit Ende Oktober wieder das Gehäuse der Münchner in gewohnt souveräner Manier hütet, legt aufgrund leichter Knieprobleme eine Trainingspause ein, wie der Verein kommunizierte.

Zaragoza indes muss wegen eines grippalen Infekts passen, kann sich also erst einmal nicht für seinen ersten Einsatz im Trikot der Bayern empfehlen. Der 22-jährige Winterneuzugang stand am vergangenen Samstag beim 3:1 gegen Mönchengladbach erstmals im Kader des deutschen Rekordmeisters, kam aber nicht zum Einsatz.

Goretzka feiert - Peretz trainiert am Nebenplatz

Anders Leon Goretzka, der die letzten drei Partien über die volle Distanz ging. Goretzka wurde auf dem Trainingsplatz am Dienstag von den Kollegen gefeiert, der Mittelfeldspieler wurde 29.

Zum Feiern hat auch langsam Daniel Peretz wieder etwas, der nach seiner Innenbandverletzung am rechten Knie vor rund einem Monat auf dem Nebenplatz an der Säbener Straße mit Torwarttrainer Michael Rechner arbeitete und Fortschritte macht.