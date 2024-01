Vor dem Start: Kovac ist "total euphorisch", Casteels fehlen 17 Minuten zum Bundesligarekord

Wohin führt der Weg des VfL Wolfsburg? Aufgrund der kurzen Pause blieb gar nicht so viel Zeit zum Trainieren, dennoch startet Trainer Niko Kovac "total euphorisch" in die zweite Saisonhälfte. In der Torwart Koen Casteels schon in Mainz einen Bundesligarekord aufstellen kann.

Niko Kovac warnt schon mal vor. Besonders ansehnlich wird es vielleicht nicht am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn sein VfL bei Mainz 05 die Hinrunde der Bundesliga beendet. Die Rheinhessen befinden sich schließlich im Abstiegskampf. "Fußball", sagt der Wolfsburger Trainer, "wird’s am Anfang erst mal nicht geben, es wird ein Kräftemessen geben." Basics sind also gefragt, gleichwohl ist der 52-Jährige überzeugt: "Wir haben fußballerische Qualitäten, die wir durchtrainiert haben." Es sind wie überall in der Liga nicht allzu viele Einheiten gewesen in dieser kurzen Winterpause, für Kovac jedoch ausreichend, um mit demonstrativer Positivität ins neue Jahr zu gehen. "Ich bin total euphorisch, weil die Vorbereitung so gut war."

Kovac: "Wir müssen die Tendenz in die richtige Richtung drücken"

Eine Euphorie, die seine Mannschaft nun auch auf den Rasen bringen muss. Der Spielplan bietet vom Papier her eine große Chance, in den ersten drei Partien einen großen Satz von Platz zehn in Richtung Saisonziel "Europa" machen zu können. In Mainz und in Heidenheim, dann kommt Köln. "Wir können mit den Jungs, die wir hier haben, unsere Ziele verfolgen", betont Kovac bei der Frage nach möglichen Winterneuzugängen. "Wir müssen die Tendenz in die richtige Richtung drücken, und zwar nach oben."

Der Trainer reist mit einer Statistik nach Mainz, die ihn hoffen lässt. Die jüngsten sechs Duelle mit dem FSV gewann Kovac allesamt. "Ich hoffe, dass ich meine persönliche Serie gegen Mainz fortsetzen kann", so der Kroate, der aber auch betont: "Das, was war, zählt nicht."

Casteels hat seit 677 Minuten gegen Mainz kein Gegentor kassiert

Das, was war, könnte allerdings mit dem, was kommt, im Fall von Koen Casteels zu einem neuen Bundesligarekord führen. Der Belgier im VfL-Tor ist seit sieben Spielen und 677 Minuten ohne Gegentor gegen die Mainzer. Als der FSV im Mai und Dezember 2021 jeweils drei Tore gegen Wolfsburg schoss, stand Vertreter Pavao Pervan im Kasten der Wolfsburger. Der letzte FSV-Profi, der Casteels überwand, war Yoshinori Muto beim 1:1 am 24. Spieltag der Saison 2017/18.

693 Minuten: Noch hält Manuel Neuer den Bundesligarekord

Sollte der 31-Jährige, der in sein letztes Halbjahr beim VfL startet, am Samstag nun die ersten 17 Minuten ohne Gegentor bleiben, wäre er neuer Rekordhalter im deutschen Oberhaus. Noch nie blieb ein Torhüter länger als 693 Minuten ohne Gegentreffer gegen einen Verein. Aktuell führender ist Bayerns Manuel Neuer, der von 2011 bis 2016 gegen Eintracht Frankfurt unbezwungen blieb.