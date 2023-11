Vor dem Start der Kombinierer: Geiger ist angeschlagen, Rießle fehlt im Kader

Die Nordische Kombination startet am Freitag in Finnland in die neue Saison. Der Oberstdorfer Vinzenz Geiger ist angeschlagen. Bei den Nominierten für den Weltcup-Auftakt fehlt ein bekannter Name.

Olympiasieger Vinzenz Geiger geht angeschlagen in den Saisonstart der Nordischen Kombinierer. Der Oberstdorfer erhielt nach einem Infekt erst am Mittwoch kurz vor dem Abflug das grüne Licht der Ärzte. "Am Freitag muss ich entscheiden, wie es sich verhält, ich bin aber optimistisch", sagte der 26-Jährige vor der Abreise nach Kuusamo. "Ich habe die Blutwerte checken lassen. Ich denke, dass ich fit bin und die drei Rennen am Wochenende bestreiten kann".

Weltcup startet in Kuusamo

Der erste Wettkampf des Winters für die Kombinierer findet in Finnland statt. 2002 wurde der Weltcup erstmals in Kuusamo eröffnet. Seither beginnt die Saison alljährlich mit dem "Ruka Nordic Opening" im finnischen Wintersportzentrum. Schon am Freitag geht es mit einem Novum los, dem "Individual Compact"-Format (11 Uhr Springen/15 Uhr 7,5 km Langlauf, LIVE! bei kicker).

Das neue Format verhindert große Abstände nach dem Springen, denn die Zeitrückstände für den folgenden Langlauf sind bereits festgelegt. Der Erste des Springens geht sechs Sekunden vor dem Zweitplatzierten in die Loipe, auch die übrigen Teilnehmer folgen im Abstand von jeweils sechs Sekunden. Damit rückt das Feld enger zusammen. Das soll den Langlauf spannender machen und die Attraktivität des Sports erhöhen.

Die Kombination muss weiter um ihre olympische Zukunft fürchten und braucht Werbung in eigener Sache. Auch das Wochenende des Weltcup-Auftakts ist vollgepackt. Auf den klassischen Wettbewerb am Samstag folgt am Sonntag dann noch ein Massenstart. Das Besondere hierbei ist, dass erst gelaufen wird und dann noch zwei Sprünge von der Schanze folgen. Die Laufzeiten werden vor dem Springen in Punkte umgerechnet.

Rießle nicht dabei

Der neue Cheftrainer Eric Frenzel nominierte neben Geiger auch Vizeweltmeister Julian Schmid, Johannes Rydzek, Wendelin Thannheimer (alle Oberstdorf), Terence Weber (Geyer), Manuel Faißt (Baiersbronn), David Mach (Buchenberg) und Tristan Sommerfeldt (Oberwiesenthal). Nicht zur Mannschaft gehört der dreimalige Team-Weltmeister Fabian Rießle aus Breitnau.