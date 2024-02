Vor dem Start der EM-Quali: Bundestrainer Herbert streicht Trio aus Kader

Die deutschen Basketballer spielen erstmals seit dem WM-Titel wieder in Deutschland. Doch die Stars fehlen. Bundestrainer Herbert muss wieder einmal puzzeln.

Kurz vor dem ersten Spiel in der EM-Qualifikation gegen Montenegro hat Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert ein Trio aus dem Kader gestrichen. Ivan Kharchenkov (Bayern München), Nicholas Tischler (Basketball Löwen Braunschweig) und Jacob Patrick (MHP Riesen Ludwigsburg) gehören nicht mehr zum Aufgebot für die Partien in Ludwigsburg an diesem Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) und drei Tage später in Bulgarien.

Tischler gehörte zuvor erst zu einem Trio, das von Herbert aufgrund der Ausfälle von Justus Hollatz und Leon Kratzer nachnominiert wurde. Nun muss er das Vorbereitungslager der Nationalmannschaft wieder verlassen.

"Wir haben hier eine gute Mischung aus jungen talentierten Spielern und erfahrenen Spielern. Jetzt geht es darum, den finalen Kader zu bestimmen, der uns in den kommenden zwei Spielen vertreten wird", sagte Herbert, der freiwillig auf fast alle Euroleague-Spieler verzichtet. Nur Oscar da Silva vom FC Barcelona ist dabei. Die NBA-Profis um Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder fehlen, weil sie in den USA gefordert sind. Damit ist in David Krämer nur ein Weltmeister dabei.

Herbert muss bis Donnerstag noch drei weitere Spieler streichen. Die ersten drei Teams der acht Vierer-Gruppen qualifizieren sich für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Finnland, Lettland, Polen und Zypern.