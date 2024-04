Vor dem Spitzenspiel: Greifswald verlängert mit Fuchs

Bevor es am Freitag zum Topspiel zu Energie Cottbus geht, haben der Greifswalder FC und Chef-Trainer Lars Fuchs die gemeinsame Zukunft besiegelt.

Lars Fuchs wird auch kommende Saison den Greifswalder FC trainieren, unabhängig, ob in der 3. Liga oder der Regionalliga. Der neue Vertrag des 41-Jährigen läuft bis Juni 2025.

Fuchs übernahm vor knapp einem Jahr in der Hansestadt, hielt mit dem GFC zunächst die Klasse und steht mit dem Verein aktuell auf Platz 1 der Regionalliga Nordost. Schon am Freitag hat Greifswald bei Energie Cottbus einen harten Brocken vor der Brust und wird eine Top-Leistung benötigen, um den Platz an der Spitze zu behaupten. Mit nur einem Punkt aus den vergangenen zwei Partien bietet die Reise in die Lausitz die ideale Chance, neuen Schwung im Titelrennen aufzunehmen.

Wagners Loblied auf Fuchs

Unabhängig vom kurzfristigen Erfolg ist der Verein mit Fuchs' Arbeit mehr als nur zufrieden, wie Sport-Geschäftsführer David Wagner erläutert: "Schon an 'Fuchsers' erstem Tag als Chef-Trainer bei uns hatte ich direkt das Gefühl, dass er sich total mit dem Verein identifiziert. Er ist fleißig und hat eine sehr gute Art der Kommunikation - sowohl intern mit mir als auch mit der Mannschaft. Zudem hat 'Fuchser' einen klaren Plan von Fußball, der deckungsgleich mit meinen Gedanken ist." Für Wagner ist wichtig: "Als Greifswalder FC wollen wir ein Gesicht haben, erfolgshungrig sein und Gas geben. Und mit ihm ist da richtig Feuer dahinter."

Fuchs möchte dieses Feuer weiter entfachen und verrät: "Es macht mir jeden Tag unfassbar viel Spaß, beim GFC zu sein und ich freue mich auf die weitere Zeit und die Art der Kommunikation, um den Verein mit weiterzuentwickeln."