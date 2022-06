Vor dem Spiel: Gemeinsamer Kniefall mit den Engländern

Natürlich ist es ein besonderes Match: Ilkay Gündogan, der Mann, der am 38. Spieltag das Rennen um die Englische Meisterschaft mit einem Doppelpack als Joker für Manchester City entschieden hat, trifft am Dienstag auf: die Engländer.

Gündogan präsentierte sich auf der Pressekonferenz des DFB am Montag zielstrebig. Auf die witzig gemeinte Frage, ob er sich vielleicht selbst geschadet habe, weil er bei ManCity gezeigt habe, dass er auf der Bank besser sei als in der Startelf, antwortete er selbstbewusst Richtung Pep Guardiola, der ihn im Saisonfinale gegen Aston Villa zunächst draußengelassen hatte: "Man könnte ja auch sagen, der Trainer hat mit seiner Einwechslung einen Fehler korrigiert..." Auch beim Nations-League-Auftakt der Deutschen in Italien saß der 31-Jährige am Samstag erst mal 68 Minuten auf der Bank, womit er in der jetzigen Phase noch kein Problem hat: "Wir wollen alle spielen, aber niemand kann jetzt vier Spiele am Stück absolvieren. Jeder wird gebraucht sein." Dass er natürlich immer auf dem Platz stehen möchte, fügt er pflichtbewusst hinzu, sei ja klar: "Den Anspruch habe ich."

Am Dienstag ist Gündogan ein Kandidat für die erste Elf. Ob auf der Doppelsechs oder davor, ist ihm egal. Er will einfach nur spielen... Zur Sechser-Rolle sagt er: "Ich bin nicht derjenige, der jeden Zweikampf gewinnt, die Position gibt aber auch diese Anforderung mit. Die gilt es anzunehmen." Als Achter wiederum kann er natürlich torgefährlicher werden: "Es ist mir wichtig, im Sechzehner anzukommen und Torgefahr auszustrahlen." Eine Debatte, die ihn schon seine gesamte Karriere begleitet.

Was das Spiel gegen England bringen wird, steht noch in den Sternen. Wie es beginnen wird, ist wiederum klar: mit einem Kniefall beider Mannschaften als Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung. Die Engländer sind dafür am Samstag vor ihrem Spiel in Ungarn auch ausgepfiffen worden, wofür die deutsche Mannschaft kein Verständnis zeigt. Gündogan betont: "Wir werden wieder auf die Knie gehen mit den Engländern gemeinsam. Wir schließen uns ihnen wieder an." Das sei in der Mannschaft besprochen worden. "Und niemand hatte was dagegen."