Vor dem Pokalderby: Fischer lobt Hertha und sieht Verbesserungsbedarf bei Union

Verkehrte Welt in Berlin: Vor dem Achtelfinal-Duell im DFB-Pokal äußert sich Union-Coach Urs Fischer lobend über die Leistungen des wankenden Stadtrivalen Hertha BSC. Seine eigene Mannschaft hingegen, die in der Liga auf dem fünften Platz liegt, müsse sich steigern, um im Pokal eine Chance zu haben.

Fischer zeigte sich sehr angetan von der Mannschaft. Das Team sei "gut unterwegs", mache einen "stabilen Eindruck" und stehe "wirklich kompakt", erklärte der Trainer des Bundesliga-Fünften und lobte des Weiteren: "Die drei Ketten arbeiten gut zusammen, sie stehen eng, machen wirklich Druck."

Der Haken an der Sache: Bei der Eloge ging es nicht um seine Mannschaft, die sich in der Bundesliga um eine erneute Qualifikation für den Europapokal bewirbt, die aus den vergangenen vier Spielen acht Punkte holte und sich zuletzt gegen die beiden besser platzierten Gegner aus Hoffenheim (2:1) und Leverkusen (2:2) behauptete. Nein, vor dem Pokalderby bei Hertha BSC (Mittwoch, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker.de) lobte Fischer den wankenden Stadtrivalen, der sich in der Liga im Abstiegskampf befindet und seit Ende November auf Tayfun Korkut als Nachfolger von Coach Pal Dardai setzt.

Ich empfinde die Mannschaft aktiver, gerade im Spiel mit Ball. Sie haben eine Spieleröffnung, trauen sich zu, in den Druck zu spielen, versuchen, das spielerisch zu lösen. Urs Fischer über die Spielweise der Hertha

"Sie setzen die Ideen des neuen Trainers schon um. Ich empfinde die Mannschaft aktiver, gerade im Spiel mit Ball. Sie haben eine Spieleröffnung, trauen sich zu, in den Druck zu spielen, versuchen, das spielerisch zu lösen, haben aber auch die Mischung, immer wieder mal von hinten auf die gegnerische Abwehrkette zu spielen, um mit einem zweiten Ball in die Tiefe zu kommen", so Fischer.

"Das muss besser funktionieren, wenn du eine Chance haben willst"

Seiner Mannschaft beschied der Schweizer hingegen, dass es "Dinge zu verbessern" gebe, wie die ersten beiden Spiele des Jahres in Leverkusen und gegen Hoffenheim in der Tat gezeigt hatten. "Nach dem letzten Spiel haben wir über Kompaktheit und Organisation gesprochen. Die Abstände zwischen den Ketten waren zum Teil zu groß. Das muss besser funktionieren, wenn du eine Chance haben willst", betonte der 55-Jährige, der seine Äußerungen vor dem Pokalderby aber nicht als taktisches Manöver verstanden wissen wollte. "Ich habe uns nicht kleiner gemacht. Ich mache die Hertha nicht größer, als sie ist. Ich sage es so, wie ich es sehe", erklärte Fischer.

Die Tabellensituation beider Teams in der Bundesliga, die allerdings ein ganz anderes Bild zeichnet, soll keine Rolle für das Pokalduell am Mittwoch im Olympiastadion spielen. Um sich im Achtelfinale beim Stadtrivalen durchzusetzen, brauche seine Mannschaft "eine tolle Leistung" und müsse "mehr richtig als falsch machen", sagte der Union-Coach. Personell kann Fischer dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen. Abgesehen von Top-Torjäger Taiwo Awoniyi (Afrika-Cup) fehlen derzeit nur die Ergänzungsspieler Rick van Drongelen und Pawel Wszolek (beide COVID-19) sowie Youngster Laurenz Dehl (Aufbautraining nach Verletzung). Dass Wszolek nicht zur Verfügung steht, überrascht indes.

Zuletzt hatte Union mitgeteilt, dass der Außenbahnspieler, der an Weihnachten in seiner polnischen Heimat positiv auf das Coronavirus getestet worden sein soll, in der ersten Januarwoche die Quarantäne verlassen habe und zurück in Berlin sei. Auf der Pressekonferenz vor dem Pokalderby berichtete Unions Pressesprecher Christian Arbeit am Mittwoch aber von einer "nach wie vor schwankenden Befundlage" bei Wszolek. Deshalb stehe der 29-Jährige, der seit seinem ablösefreien Wechsel von Legia Warschau nach Köpenick im vergangenen Sommer nur einmal im Pokal zum Einsatz gekommen ist, nicht zur Verfügung. Der Spieler sei aber in Berlin.

"Nicht überrascht" zeigte sich Union derweil von der Meldung am Mittwoch, dass ein möglicher Beginn des geplanten Ausbaus des Stadions An der Alten Försterei im kommenden Sommer ausgeschlossen sei. "Alle Beteiligten arbeiten fleißig, konzentriert und fokussiert weiter. Und dann werden wir irgendwann Baurecht haben", sagte Pressesprecher Christian Arbeit dazu.

Baurecht der Stadionerweiterung "in 2022" - Ausbau "Generationenprojekt"

Der Berliner Senat hatte der "Märkischen Allgemeinen" mitgeteilt, dass "in Anbetracht der noch erforderlichen Verfahrensschritte bis zum Baurecht" der Sommer 2022 als Baubeginn "nicht einzuhalten" sei. Der 1. FC Union, der die Erweiterung der Alten Försterei von 22.012 auf etwa 37.000 Plätze bereits seit fünf Jahren beabsichtigt, hatte allerdings im Rahmen der digitalen Mitgliederversammlung im Dezember erklärt, dass man das Baurecht „in 2022" anstrebe, also nicht zwangsläufig im Sommer dieses Jahres. "Die Dinge entwickeln sich, auch wenn sie sich mühsam und langsam entwickeln", hatte Präsident Dirk Zingler damals gesagt.

Zudem hatte der Vereinschef wiederholt, dass Baurecht nicht automatisch bedeute, dass man den Stadionausbau, bei dem das größte Problem die Verkehrsinfrastruktur rund um die Arena ist, dann auch sofort angehe. "Baurecht heißt, dass wir das Recht haben, zu bauen. Ob wir dann anfangen zu bauen, entscheidet sich aus vielerlei unterschiedlichen Beweggründen. Das werden wir entscheiden, wenn wir das Baurecht haben", so Zingler vor sechseinhalb Wochen. Und weiter: "Wenn das Ziel (Baurecht in 2022, d. Red.) aus irgendwelchen Gründen verfehlt wird, bricht für uns keine Welt zusammen. Für uns ist es ein Generationenprojekt. Wir werden Millionen investieren, wir werden die Alte Försterei in ein international zugelassenes Stadion erweitern. Das ist nichts für ein oder zwei Jahre, sondern für unsere nächste Generation."