Vor dem Pokal-Start: Entspannung in Bochums Defensive

Die Besetzung der Hintermannschaft war für Bochums Trainer Thomas Reis während der Vorbereitung etwas kompliziert. Rechtzeitig vor dem Pokalspiel bei Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin am Samstag entspannt sich die Lage.

Auch die Verpflichtung von Jannes Horn, die der VfL am Montag bekanntgab, sorgt dafür, dass sich der Trainingsplatz in Bochum langsam wieder füllt. Der zuletzt vereinslose Linksverteidiger, der auch innen in der Viererkette eingesetzt werden kann, könnte am Samstag schon zum Bochumer Kader in Berlin gehören.

Positive Nachrichten für Thomas Reis gibt es auch in anderen Bereichen, nachdem die personelle Situation gerade in der Hintermannschaft während der Vorbereitung ziemlich angespannt gewesen war. Und so könnte am Samstag durchaus ein etwas überraschender Starter zur Bochumer Elf gehören.

Startelfeinsatz für Ordets denkbar

Denn stets hatte Reis betont, dass Neu-Erwerbung Ivan Ordets langsam aufgebaut werden müsse, nachdem der Ukrainer im Dezember sein bisher letztes Pflichtspiel absolviert hatte. Der 1,95 Meter lange Abwehrmann, zuletzt bei Dynamo Moskau unter Vertrag, musste schließlich auch sein erstes Testspiel im Bochumer Trikot in Brixen nach 20 Minuten wegen Muskelbeschwerden abbrechen.

Offenbar aber ist der körperliche Zustand des Abwehr-Routiniers besser als zunächst befürchtet. Beim abschließenden Testspiel gegen Antalyaspor hielt er am Samstag schon eine Halbzeit lang durch und erzielte überdies per Kopf sein erstes Tor für den VfL. Denkbar ist nun, dass Ordets am Samstag beginnt und auf dem Rasen bleibt, solange es seine Kräfte erlauben.

Horn also vermutlich im Kader, Ordets möglicherweise in der Startelf; auch der erste Einsatz von Jacek Goralski dürfte nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Der polnische Nationalspieler stieß allerdings erst spät zum Bochumer Kader, weil er noch für sein A-Team im Einsatz gewesen war. Das Trainingslager in Südtirol verpasste er dann wegen einer Augen-Operation, aber offenbar ist er körperlich nicht so weit im Rückstand, dass nun erst ein langer Aufbau erfolgen muss.

Wegen Goralski: Kommt die Doppelsechs?

Ist Goralski einsatzbereit, dann könnte Reis sogar ein etwas anderes System spielen lassen, nämlich mit einer Doppelsechs, ähnlich wie im Aufstiegsjahr. Goralski als lauf- und zweikampfstarker Abräumer neben Anthony Losilla, das ist dem Bochumer Coach zumindest eine Überlegung wert.

Mit zur Reisegruppe am Wochenende gehört dann auch wieder Stürmer Silvere Ganvoula, der gegen Antalyaspor wegen einer Weisheitszahn-Operation pausieren musste. Ganvoula ist immerhin der erfolgreichste Bochumer Schütze der Vorbereitung - doch den Platz im Angriffszentrum wird in Berlin Neu-Erwerbung Philipp Hofmann übernehmen.