Vor dem Pokal-Kracher gegen Saarbrücken: Homburg stellt Cheftrainer Wenzel frei

Die 0:3-Klatsche im Topspiel gegen den TSV Steinbach Haiger brachte das Fass zum überlaufen. Der FC Homburg trennt sich von Cheftrainer Timo Wenzel.

Spätestens seit der 0:3-Klatsche im Topspiel gegen den TSV Steinbach Haiger am vergangenen Wochenende ist der FC 08 Homburg nun endgültig aus dem Titelrennen in der Regionalliga Südwest ausgeschieden. Nach der negativen sportlichen Entwicklung der letzten Wochen - nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Partien - hat der Vorstand reagiert und den 45-Jährigen am Montagnachmittag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden. Das teilte der Verein auf seiner Homepage mit.

Mit neuen Impulsen zur Pokalsensation?

"Leider stellte sich die sportliche Situation in den letzten Wochen nicht so dar wie gewünscht", erklärt Sportvorstand Michael Koch den Trainerwechsel. Menschlich bedauere man diese Entscheidung beim FCH zwar sehr, "aber sportlich gesehen war ein Wechsel nötig, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden". Die Entscheidung wurde bewusst vor dem Pokalspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am kommenden Mittwoch getroffen, "um vor diesem wichtigen Spiel einen Impuls zu setzen".

Wenzel hatte den FC 08 Homburg im März 2021 nach der Freistellung von Vorgänger Matthias Mink übernommen. In der vergangenen Saison scheiterte er mit seiner Mannschaft nur knapp am Saarlandpokal-Sieg im Finale gegen die SV 07 Elversberg. Nach einem guten Start in die laufende Runde der Regionalliga Südwest war in den vergangenen Wochen allerdings ein sportlicher Abwärtstrend zu erkennen.

Zunächst wird Co-Trainer Sven Sökler als Interimstrainer die Mannschaft leiten, so auch bereits am Mittwochabend im Pokalspiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Sportvorstand Michael Koch wird ihm dabei als Unterstützung zur Seite stehen.