Vor dem Gruppenfinale: Söderholm fehlt erkrankt

Ohne Bundestrainer Toni Söderholm hat Deutschlands Eishockey-Nationalteam das Abschlusstraining vor dem letzten WM-Gruppenspiel am Dienstag (11.20 Uhr) gegen die Schweiz in Helsinki absolviert.

Söderholm sei leicht erkältet, teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Montag mit. "Morgen wird aber alles wieder so sein, wie es vorher war. Davon gehe ich aus, dass Toni sich das nicht nehmen lässt", sagte Stürmer Marcel Noebels von den Eisbären Berlin nach der Einheit, bei der auch Korbinian Holzer und Matthias Plachta mit auf dem Eis standen. Die beiden Mannheimer hatten leicht angeschlagen am Sonntag beim 5:4 gegen Kasachstan gefehlt.

Neuer deutscher WM-Vorrunden-Rekord?

Mit einem Sieg in regulärer Spielzeit gegen den Erzrivalen Schweiz könnte Deutschland Gruppensieger werden und würde im Viertelfinale Schweden und Olympiasieger Finnland aus dem Weg gehen. Mit nur einem weiteren Punkt am Dienstag wäre zudem ein deutscher WM-Vorrundenrekord aufgestellt.

Schweiz mit sieben NHL-Spielern

Allerdings spielt die Schweiz mit sieben Spielern aus der nordamerikanischen Liga NHL bislang ein starkes Turnier und hat alle sechs Spiele gewonnen. Unter anderem das 6:3 gegen Rekordweltmeister Kanada wurde viel beachtet.

Das wird wieder ein extrem enges Spiel. Marcel Noebels

"Das war schon ein Spiel auf einem anderen Level. Man hat da zwei Mannschaften gesehen, die in diesem Turnier sicher noch ein Wörtchen mitreden, wenn es um die Medaillen geht", sagte Noebels, der im vergangenen Jahr den entscheidenden Penalty im WM-Viertelfinale in Riga gegen die Eidgenossen verwandelt hatte. "Das wird wieder ein extrem enges Spiel", prophezeite Noebels.