Vor dem Gipfel gegen den FCM: Antwerpens Marschroute verwundert nicht

Zweiter gegen Erster, 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg - die Vorfreude ist bei FCK-Coach Marco Antwerpen groß. Zumal ein Trio wieder bereitsteht.

Vor der Pandemie stand Kaiserslautern finanziell und auch sportlich nicht gerade rosig da. Alles Schnee von gestern. Die Zeichen stehen aktuell ganz anders, sogar die 2. Bundesliga winkt. Beim Drittliga-Gipfeltreffen mit Primus Magdeburg wollen die Roten Teufel "zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind. Das wollen wir morgen auch auf den Platz bringen", erklärte Antwerpen am Freitag.

Auf den Platz hatte sein Team zuletzt maximale Leistung gebracht: Seit zehn Spielen ist der FCK ungeschlagen, gewann siebenmal, schluckte in dieser Zeit auch nur zwei Gegentore. Bei den vier Dreiern 2022 gab es überhaupt kein Gegentor, in der ganzen Saison nur 13 (Liga-Bestwert). Die Marschroute von Antwerpen gegen den Spitzenreiter verwundert daher nicht. Die Pfälzer wollen "aus einer gewissen Ordnung heraus" agieren. "Stabil in der Defensive stehen und Situationen suchen, wie wir dem Gegner wehtun können", so der Plan Antwerpens.

Zumal Magdeburg mit geballter Offensivpower (55 Tore, Bestwert in der Liga) auf den Betzenberg kommt. "Eine richtig gute Mannschaft", zollt Antwerpen dem Gegner Respekt, "da wollen wir uns natürlich auch beweisen".

Götze "kannst du ins Spiel reinwerfen"

Bauen kann er da nicht nur auf 10.000 Zuschauer und dadurch "eine spezielle, außergewöhnliche Stimmung", sondern auf ein zuletzt angeschlagenes Trio. Bei Felix Götze sah im Training "alles sehr sehr gut aus", meinte der FCK-Trainer, der habe eine so "gute Konstitution, den kannst du am Samstag ins Spiel reinwerfen" - auch von Beginn an.

Auch bei Torwart Matheo Raab und Abwehrspieler Kevin Kraus geht der Daumen nach oben. "Beide sind am Dienstag ganz normal ins Training eingestiegen, beide sind in der Lage, am Samstag aufzulaufen." Antwerpen kann also fast aus dem Vollen schöpfen. Jean Zimmer, bei dem "die Behandlung langwieriger" ist und für den es jetzt noch "keinen Zeitplan für die Rückkehr gibt", steht nicht zur Verfügung.

Das mindert aber die Freude auf den Vergleich des Zweiten gegen den Tabellenführer bei Antwerpen nicht: "Diese Konstellation finde ich super."