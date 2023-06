Vor dem Gang auf die "Riesenbühne": Seoanes Anruf bei Netz

Hinten links will Luca Netz am Donnerstag beim EM-Auftaktspiel der deutschen U-21-Nationalmannschaft gegen Israel dabei sein. In Georgien will sich der Gladbacher ins Rampenlicht spielen - für die A-Auswahl und seinen neuen Trainer bei der Borussia.

Von der U-21-Europameisterschaft aus Batumi (Georgien) berichten Thomas Hiete und Tim Lüddecke

Luca Netz ist vorbereitet. Auf die am Donnerstag für die DFB-Auswahl beginnende Europameisterschaft, und auch auf Georgien. Seine Mutter, erzählt er, habe ihn vorab mit den wichtigsten Infos über Land und Leute versorgt. Es kann also losgehen mit der Mission Titelverteidigung, wenngleich keiner so genau weiß, wo die deutsche Mannschaft angesichts der vielen Ausfälle einzuordnen ist. Netz jedoch geht von einer schlagkräftigen Truppe aus: "Wir haben eine gute Mannschaft, viele gute Charaktere. Es ist wichtig, zusammenzuwachsen, wie eine Familie zu werden. Wenn der Gegner von den Namen her besser ist oder man ein schlechtes Spiel spielt, kann man auch über die Mentalität gewinnen."

Viel zu gewinnen gibt es auch für den Linksverteidiger, dessen größter Konkurrent mit Noah Katterbach (Kreuzbandriss) nicht dabei ist. Freie Fahrt also für den Gladbacher in die Startelf? Zu sicher sein will sich der 20-Jährige lieber nicht. "Wir haben auch noch andere gute Spieler hier, die auch auf meiner Position spielen können", betont er. Etwa Freiburgs Kenneth Schmidt oder Schalkes Henning Matriciani.

Überschaubare Konkurrenz auf Netz' Position

Gleichwohl bietet sich für Netz über das Turnier und mit Blick auf die A-Nationalmannschaft und die EM im kommenden Jahr die Möglichkeit, sich ins Rampenlicht zu spielen. Die nationale Konkurrenz, weiß er, ist auf seiner Position überschaubar. "Es ist eine Chance, mich zu zeigen und besser als die anderen zu sein", geht es der gebürtige Berliner selbstbewusst an. "Die EM ist eine Riesenbühne, es werden viele Leute zugucken. Aber auch die ganze nächste Saison ist wichtig, um 2024 dabei zu sein." Dabei gelte es, an den Schwachstellen zu arbeiten: "Ich weiß, dass ich defensiv noch zulegen muss und werde."

Netz will in die Fußstapfen von Bensebaini treten

Diesen nächsten Schritt will Netz unter neuem Trainer in Mönchengladbach gehen. Daniel Farke ist bei der Borussia Vergangenheit, Gerardo Seoane die Zukunft. In der abgelaufenen Saison kam der Verteidiger in der Liga auf 20 Einsätze, neunmal stand er in der Startelf. "Es war kein Topjahr für mich, ich bin trotzdem zu Einsatzzeiten gekommen", berichtet Netz, der im Duell mit Konkurrent Ramy Bensebaini seltener als erhofft den Vorzug erhielt. "Es war so, dass der Trainer Ramy hat spielen lassen, das habe ich akzeptiert. Er ist ein Topspieler, einer der besten Linksverteidiger der Bundesliga. Da konnte ich mir einiges abgucken."

Jetzt will Netz in die Fußstapfen des nach Dortmund abgewanderten Bensebaini treten. "Nun ist er nicht mehr da, der Verein hat mir signalisiert, dass er mit mir plant", sagt der Linksfuß. "Jetzt muss ich Gas geben und hoffentlich 34 Spiele machen." Bei der EM, weiß er, ist er bereits unter besonderer Beobachtung: "Gerardo Seoane hat mich angerufen, ein bisschen von seiner Idee erzählt, mir viel Glück gewünscht und gesagt, dass er die Spiele verfolgen wird."