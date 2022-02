Vor dem Fürth-"Finale": Das macht Wolfsburg Mut

Der letzte Sieg des VfL Wolfsburg datiert vom 6. November, es war ein 1:0 gegen Augsburg. Nun, auf den Tag genau ein Vierteljahr später, soll es am Sonntag wieder so weit sein. Gegen Tabellenschlusslicht Fürth muss ein Heimerfolg her.

Es ist Teil seines Jobs, optimistisch zu sein. Florian Kohfeldt demonstriert jenes Selbstvertrauen, das seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen, ja mittlerweile längst Monaten so sehr fehlt. "Ich bin davon überzeugt", betont der 39-Jährige, "dass wir gegen Fürth gewinnen." Als hätte es die zurückliegenden elf Pflichtspiele ohne einen VfL-Sieg nicht gegeben.

Jörg Schmadtke hat die Partie gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten angesichts des dramatischen Absturzes zum Endspiel ausgerufen. "Dieses Spiel", sagt der Geschäftsführer, der womöglich sogar seine kurzfristige Zukunft in Wolfsburg an den Ausgang dieser Partie knüpft, "wird maßgeblich Einfluss nehmen auf den Rest der Saison."

Es gibt nicht viel nach dieser Sieglosserie, das dem VfL Hoffnung macht. Und doch kommen vor dem "Finale" gegen Fürth noch ein paar Mutmacher zusammen:

Frischer Wind: Der VfL hat seine Kabine durchgelüftet. Wout Weghorst, Josuha Guilavogui, Admir Mehmedi und Daniel Ginczek sind weg, Max Kruse, Jonas Wind und Kevin Paredes wurden verpflichtet. Kruse, dem Kohfeldt eine Startelfgarantie ausstellte, und Wind dürften schon gegen Fürth ihr Debüt feiern. Des Trainers Hoffnung mit den neuen Offensivkräften: "Ich glaube, dass wir unser Spiel facettenreicher gestalten können." Das ist auch notwendig: Gemeinsam mit den Franken stellt der VfL mit erst 17 Saisontreffern die schwächste Offensive der Liga.

Kruses Erinnerung: Es ist zwar fast schon neun Jahre her, dennoch hat VfL-Wintereinkauf Kruse schon einmal den Siegtreffer gegen Fürth geschossen. Im Mai 2013 war es, da gewann der Angreifer mit dem SC Freiburg 2:1 im Frankenland, Kruse traf in der 78. Minute mit links zum Endstand.

Ungeschlagen gegen das Kleeblatt: Wolfsburg verlor noch kein Pflichtspiel gegen Fürth. In der Bundesliga holte der VfL zwei Siege und ein Remis, im DFB-Pokal einen Erfolg (3:1 im Dezember 2006). Im Hinspiel siegten die Niedersachsen, damals noch unter Trainer Mark van Bommel, mit 2:0. Lukas Nmecha und Wout Wgehorst trafen - beide werden am Sonntag jedoch nicht dabei sein. Weghorst ist weg, Nmecha arbeitet nach einer Knöchelverletzung noch an seinem Comeback.

Stark gegen Schlusslichter: Die jüngsten vier Duelle mit einem Tabellenletzten gewann Wolfsburg allesamt. Und immer daheim: 2018 gegen Köln (4:1) und Düsseldorf (3:0), 2019 gegen Hannover (3:1), 2021 gegen Schalke (5:0). Die letzte Niederlage gegen einen Tabellenletzten gab es am 17. Spieltag der Saison 2017/18 in Köln (0:1) unter Trainer Martin Schmidt.

Defensive Qualität - eigentlich: Gegner Fürth ließ ligaweit mit Abstand die meisten gegnerischen Chancen zu (144), der VfL hingegen erst 87 - nur Spitzenreiter Bayern (65) ist hier besser. Jedoch: Wolfsburgs Gegner sind am effizientesten: 36,8 Prozent aller Gelegenheiten gegen den VfL wurden genutzt. Kein anderer Gegner leidet so sehr an der Effizienz seiner Kontrahenten. Kleiner Hoffnungsschimmer für Sonntag: Dahinter folgt Fürth, dessen Gegner 36,1 Prozent ihrer Chancen nutzten.

Erfolg im Trainerduell: Florian Kohfeldt und Stefan Leitl trafen im vergangenen Jahr schon einmal aufeinander. Im Februar 2021 setzen sich Kohfeldts Bremer im DFB-Pokal mit 2:0 gegen die Fürther durch.

Die Nummer eins in Niedersachsen lockt: Der VfL würde mit einem Sieg in der Ewigen Tabelle an Hannover 96 auf Platz 15 vorbeiziehen und wäre dann das bestplatzierte Team aus Niedersachsen. Hannover kommt auf 1174 Punkte, Wolfsburg auf 1171, hat aber das deutlich bessere Torverhältnis. Gewinnt der VfL am Sonntag, feiert er seinen 200. Heimsieg in der Bundesliga.