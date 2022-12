Vor dem Fest: Klare Siege für München, Berlin und Nürnberg

Die DEL hat am Tag vor Heiligabend den 34. Spieltag abgeschlossen. Primus München setzte sich ebenso durch wie Verfolger Mannheim und Meister-Kellerkind Berlin.

Der souveräne Tabellenführer EHC Red Bull München hat sich am letzten Spieltag vor Weihnachten in der DEL keine Blöße gegeben. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson siegte bei den Schwenninger Wild Wings souverän mit 5:2 und zieht in der Tabelle einsam seine Kreise.

Auch die beiden ersten Verfolger fuhren Siege ein. Adler Mannheim setzte sich vor 13.600 Fans mit 4:2 im Spitzenspiel gegen die Straubing Tigers durch und behauptete Rang zwei. Die Kurpfälzer zehrten von einem schnellen 2:0-Vorsprung (Rendulic, Akdag) bis zur 8. Minute. Der Tabellendritte ERC Ingolstadt hatte bei Aufsteiger Löwen Frankfurt mit 5:1 keine große Mühe. Mirko Höfflin eröffnete und beschloss den Torreigen in der Mainmetropole.

Fiore-Hattrick für die Eisbären

Im Tabellenkeller setzte sich der seit Saisonbeginn nach Konstanz suchende Titelverteidiger Eisbären Berlin vor 10.230 Zuschauern gegen Schlusslicht Bietigheim Steelers mit 5:0 durch, der Kanadier Giovanni Fiore erzielte beim höchsten Saisonsieg des DEL-Rekordmeisters einen Hattrick. Berlin verschaffte sich damit etwas Luft im Abstiegskampf.

In der torärmsten Partie des 34. Spieltags unterlag die Düsseldorfer EG den Grizzlys Wolfsburg durch ein Tor von Jean-Christoph Beaudin (41.) mit 0:1. Die Nürnberg Ice Tigers, die kurzfristig wegen Verletzungen auf Kapitän Patrick Reimer und Hayden Shaw verzichten mussten, besiegten die Iserlohn Roosters klar mit 5:1. Dane Fox schnürte einen Doppelpack, die Roosters kamen erst Sekunden vor Schluss zum Ehrentreffer.