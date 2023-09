Vor dem Derby: Nietfelds Wettlauf mit der Zeit

Der Hallesche FC steht vor einem wichtigen Spiel. Beim ungeschlagenen Tabellenzweiten Erzgebirge Aue muss Trainer Sreto Ristic wohl auf seinen Kapitän verzichten.

Schon beim Landespokalerfolg in Sangerhausen (3:0) fehlte Jonas Nietfeld dem Halleschen FC krankheitsbedingt. Wenn es am Sonntagnachmittag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Aue um Prestige und Punkte geht, muss HFC-Trainer Sreto Ristic wohl abermals auf den erkrankten Kapitän verzichten. Mit Fieber lag Nietfeld (29), der bislang in allen Ligaspielen dieser Saison in der Startformation stand (kicker-Notenschnitt 2,80), tagelang flach. Ob es für einen Einsatz im Erzgebirge reichen wird, erscheint äußerst fraglich.

Kandidaten für seinen Posten in der Defensive sind der nachverpflichtete Pole Sebastian Zieleniecki (28), der beim 4:1 gegen Sandhausen für Nietfeld eingewechselte Jannes Vollert (25) oder Tim-Justin Dietrich (20).

Hug überraschend schnell zurück

Überraschend bereits zurück auf dem Platz war in Sangerhausen Nico Hug. Der 24-Jährige war wegen eines Anrisses der Syndesmose beim Saisonauftakt gegen Essen (2:1) seit Anfang August ausgefallen, brauchte anschließend nur 37 Tage, um es zurück auf den Platz zu schaffen.

Als "faszinierend" stufte Hug ein, was sich in den vergangenen Wochen angesichts der doch recht komplizierten Verletzung in seinem Körper abgespielt hatte. Viel Anpassungszeit brauchte Hug im Landespokal nicht, bereitete direkt das dritte Tor durch Dominic Baumann mit einer Flanke vor.

Generell machen die neuen HFC-Zielspieler, neben Baumann sind das Tom Baumgart und Patrick Hasenhüttl, den Rückkehrer vor dem Derby in Aue Mut: "Das gibt Sicherheit. Jetzt kann ich sogar mal einen Ball blind bringen."