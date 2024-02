Vor dem Derby: Mannheimer "brauchen händeringend Punkte"

Der Effekt des Trainerwechsels beim Waldhof wurde zumindest punktetechnisch bisher nicht sichtbar. So ist die Marschroute von Marco Antwerpen beim Spiel vor Saison-Rekordkulisse gegen Saarbrücken klar.

Bisher ein Zähler aus zwei Partien seit dem Trainerwechsel. Der wirkliche Effekt des Tauschs von Rüdiger Rehm hin zu Marco Antwerpen blieb bisher aus. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt aktuell noch immer einen Punkt. Die Lage vom Waldhof hat sich damit zwar nicht verschlechtert, besser geworden ist sie aber auch nicht. Dementsprechend soll gegen den 1. FC Saarbrücken unbedingt der erste Dreier unter dem neuen Übungsleiter eingefahren werden. Der ist sich ebenfalls darüber im Klaren, dass die Kurpfälzer einen Sieg "dringend nötig" haben.

Antwerpen misst den Fans im heimischen Carl-Benz-Stadion dabei eine besondere Bedeutung im Abstiegskampf zu, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Derby betonte: "Wir müssen die Heimspiele nutzen, um da rauszukommen. Saarbrücken ist die nächste Möglichkeit, drei Punkte zu holen." Gegen den FCS erwartet seine Mannschaft dabei eine Rekordkulisse in dieser Spielzeit von über 15 500 Zuschauern, darunter auch über 3000 Saarbrücker.

"Wir brauchen eine andere Art und Weise, wie wir Fußball spielen." Marco Antwerpen

Unterstützung von den Rängen ist also gegeben. Trotzdem erwartet der 52-Jährige von seiner Mannschaft auch einen spielerisch verbesserten Auftritt: "Wir müssen uns fußballerisch definitiv steigern, einfache Fehler abstellen und konzentrierter in der Partie sein", so Antwerpen und fuhr fort: "Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal in Situationen abschalten und uns zu sicher sind, dass in dem Moment nichts passiert. Das kannst du dir im Fußball aber nicht erlauben."

Trotz Fortschritten im Training müsse seine neue Mannschaft "wesentlich überzeugter sein von dem, was wir tun und selbstbewusster auftreten." Die Marschrichtung gegen den Zwölften der Tabelle, der aber zwei Spiele Rückstand hat, ist für den neuen Trainer nämlich klar: "Unser Ziel ist definitiv, sie zu schlagen." Dafür brauche es aber "eine andere Art und Weise, wie wir Fußball spielen."

Goden fällt aus, Wagner wieder fit

Beim Ziel, den ersten Sieg unter seiner Regie zu holen, nimmt Antwerpen auch auf persönliche Befindlichkeiten der Spieler keine Rücksicht. Ob Minous Gouras und Kelvin Arase, die in Ulm überraschend nicht im Kader standen, wieder dabei sind, ließ der Coach offen: "Wenn man unsere Tabellensituation sieht, ist es unerheblich, welche Spieler im Kader sind. Wir brauchen händeringend Punkte." Sicher fehlen wird beim SVW Kevin Goden, der muskuläre Probleme hat. Wieder dabei ist allerdings Fridolin Wagner, der zuletzt an Hüftproblemen laborierte.