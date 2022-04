Vor dem Derby: Hofmann wieder auf Betriebstemperatur

In der Hinrunde erzielte Jonas Hofmann bei der 1:4-Niederlage in Köln das Gladbacher Tor. Rechtzeitig vor dem Derby ist der Nationalspieler nach einer Verletzungspause zurück. Und für Samstag eine Startelf-Option.

Am Samstag beim 2:0-Erfolg in Fürth brachte sich Jonas Hofmann auf Betriebstemperatur. Nach überstandenem Muskelfaserriss kehrte der Nationalspieler auf den Rasen zurück. Zwar nur für rund zehn Minuten in der Endphase der Begegnung, aber immerhin. Der erste Schritt ist gemacht - und Hofmann zufrieden. "Es fühlt sich gut an, wieder da zu sein. Vor allem, weil in Fürth das Ergebnis gestimmt hat. Das war das Wichtigste", sagt der Offensivspieler. Drei Begegnungen verpasste Hofmann aufgrund der Muskelverletzung, eine Corona-Infektion mitten in der Zwangspause kam auch noch hinzu. "Aber jetzt bin ich wieder fit. Zu 100 Prozent fit", versichert der 29-Jährige.

Hofmann: "Wir sind heiß"

Das Derby beim 1. FC Köln kann für Hofmann kommen. Rechtzeitig ist er zurück und für Samstag ein Kandidat für Adi Hütters Startformation. "Wir sind heiß", fiebert Hofmann dem Duell entgegen. Und er betont: "Wir wissen um die Bedeutung des Spiels. Ich denke, dass wir nach dem Spiel in der Hinrunde auch ein bisschen was gutzumachen haben."

Hütter hat die Qual der Wahl

Sollte Hütter seinen Angriff trotz des Dreiers in Fürth umbauen wollen, wäre eine Möglichkeit, dass Hofmann (acht Saisontore, zwei Assists) Breel Embolo ersetzt. Falls der angeschlagene Marcus Thuram nicht für die Startelf infrage kommt oder am Samstag gar ganz passen muss, wäre sowieso eine vordere Position neu zu besetzen. Hütter hat die Qual der Wahl: In Kapitän Lars Stindl steht eine zusätzliche Alternative für die Offensive bereit. Es gibt gewiss schlechtere Auswahlmöglichkeiten für einen Trainer.

Nachdem der Klassenerhalt in Fürth quasi unter Dach und Fach gebracht wurde, geht Hofmanns Blick vor dem Saisonendspurt nach oben. "Nach unten schauen wir nicht, sondern eher, was in der Tabellenkonstellation für uns noch drin ist. Wir wollen den einen oder anderen Platz gutmachen und mit einem guten Gefühl aus der Saison gehen", sagt Hofmann.