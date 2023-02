Vor dem Derby gegen Intimfeind Dyche: Klopp gibt Updates zu vier Langzeitverletzten

Viele Patzer kann sich der FC Liverpool nicht mehr erlauben. Das Derby gegen Everton ist für Jürgen Klopp auch deshalb brisant, weil die Toffees einen neuen Trainer haben.

Am Montagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) erwartet den FC Liverpool ein wichtiges Spiel. Wichtig, weil strauchelnde Reds (Tabellenplatz zehn) beim 0:3 in Wolverhampton zuletzt einen weiteren Tiefschlag erlebt hatten. "Wir wollen unbedingt eine Antwort geben", pochte LFC-Coach Jürgen Klopp während der Spieltags-PK am Freitag wenig überraschend auf eine Reaktion.

Wichtig aber freilich auch, weil es sich um das prestigeträchtige Merseyside-Derby gegen den abstiegsgefährdeten Lokalrivalen FC Everton handelt, das schon "ganz generell" eine besondere Bedeutung hat. Es sind Spiele, in denen Vorzeichen oft hinfällig sind - Klopp hatte für Liverpool dennoch ein paar positive parat.

Der 55-Jährige vermeldete erfreuliche Entwicklungen bei einem Quartett aus Liverpools Langzeit-Lazarett, gab Updates zu Diogo Jota, Roberto Firmino, Arthur und Virgil van Dijk - die alle schon wieder in unterschiedlicher Intensität ins Training eingestiegen sind. "Diogo ist am nächsten dran, er trainiert seit zwei Tagen schon wieder normal. Er könnte im Kader stehen", stellte Klopp zumindest mal in Aussicht.

Für die anderen drei kommt das Derby definitiv zu früh. Bei Roberto Firmino "weiß ich es noch nicht. Wir müssen warten, wie er nun auf das Training reagiert" - dann "werden wir eine Entscheidung treffen", so der Trainer. Bei Mittelfeldspieler Arthur sei es "ähnlich". Abwehrchef van Dijk hingegen "ist noch nicht wirklich nah dran", glaubt Klopp, der sich auf die Derby-Atmosphäre freut.

Klopp weiß, was ihn gegen Dyche erwartet

Diese könnte es übrigens nicht nur auf dem Platz geben, sondern ganz besonders auch wieder an der Seitenlinie, wo Klopp auf seinen Intimfeind Sean Dyche trifft. Mit dem ehemaligen Burnley-Coach ist er in der Vergangenheit wegen unterschiedlicher Sichtweisen auf den Fußball immer mal wieder aneinandergeraten, auch wenn das Verhältnis auch von gegenseitigem Respekt geprägt ist.

"Er ist jetzt dort und hat direkt großen Einfluss", gab Klopp ein wenig nachdenklich zu Protokoll, Evertons 1:0-Überraschungssieg über Tabellenführer Arsenal beim Debüt von Lampard-Nachfolger Dyche war natürlich auch ihm nicht entgangen. "Sie hatten Chancen, waren wirklich gut", lobte Klopp - wohl wissend, was ihn am Montagabend erwarten dürfte: "Eine kompakte und sehr konterstarke Mannschaft, Standards werden wichtig und gefährlich sein." So hatte auch Arsenal sein Gegentor kassiert.