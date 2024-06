Vor dem Comeback: Nagelsmann stärkt Neuer

Am Montag beginnt in Nürnberg mit dem Test gegen die Ukraine die finale Phase der EM-Vorbereitung. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss noch auf seine vier Champions-League-Final-Teilnehmer verzichten, hat sich bezüglich der Aufstellung aber festgelegt.

Die Startformation soll nur unwesentlich von jener abweichen, die im März gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) den Grundstein für eine gewisse Aufbruchstimmung gelegt hatte. "Wir versuchen schon, die Rollen auch bei den Tests durchzuziehen", sagt der 36-Jährige. "Ich versuche natürlich Rücksicht auf die Belastung zu nehmen, aber wir haben erst zweimal in dieser Formation gespielt, wir brauchen da schon noch etwas."

Das Ziel in den beiden Tests am Montag und dann Freitag gegen Griechenland ist klar formuliert: "Wir wollen auf die gewonnene Stabilität weiter aufbauen." Die Änderungen gegenüber den letzten Tests ergeben sich daher von selbst: Da Toni Kroos nach seinem sechsten Champions-League-Triumph vom Wochenende noch fehlt, wird im Mittelfeld Pascal Groß beginnen, den Platz von Kroos‘ "königlichem" Teamkollegen Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung bekommt der Stuttgarter Waldemar Anton. "Waldemar", lobt Nagelsmann, "ist für mich ein richtiger Verteidiger im Wortsinn. Diese Art findet man nicht mehr so oft. Er hat eine unglaublich gute Saison gespielt." Und erhält neben dem Leverkusener Jonathan Tah daher den Vorzug vor Robin Koch.

Die dritte Änderung in der Startelf ist zugleich die bedeutungsvollste: Nach 550 Tagen Pause wird am Montag Manuel Neuer sein Comeback im deutschen Tor feiern, und Nagelsmann lässt sich weder durch die Patzer des Bayern-Keepers im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales bei Real Madrid (1:2) sowie beim Saisonkehraus in Hoffenheim (2:4) von seinem Kurs abbringen noch durch die insgesamt mäßigen Statistiken des 38-Jährigen.

"Manu wird eine sehr gute EM spielen"

Diese, erklärt der Bundestrainer seien ihm "jetzt egal." Denn: "Manu wird eine sehr gute EM spielen, seine Statistiken nach dem Turnier werden sehr gut sein, und ich freue mich jetzt schon darauf, sie danach zu lesen." Für den früheren Bayern-Coach steht fest: "Manuel ist immer noch einer der besten Torhüter der Welt. Er hatte nach der langen Verletzungspause eine normale Entwicklung, hat eine stabile, gute Saison gespielt. Ich habe großes Vertrauen in ihn."