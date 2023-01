Vor dem brisanten Derby: Krämer fordert und hofft

Eine brisante Partie steht am Samstag in Meppen an, der SVM erwartet zum Rückrundenstart den VfB Oldenburg. Die Emsländer stehen im Nordduell mächtig unter Druck. Das sieht auch Trainer Stefan Krämer so.

Hat das Derby gegen Oldenburg im Blick: SVM-Trainer Stefan Krämer. IMAGO/Werner Scholz