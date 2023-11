Nach Vorfällen im DFB-Pokal: Lok Leipzig muss hohe Geldstrafe schlucken

Am Sonntag wartet auf Lok das prestigeträchtige Leipziger Duell gegen den Erzrivalen Chemie, umso besorgter sind die Verantwortlichen über die nun verhängte hohe Geldstrafe im Zusammenhang mit den Pyrotechnik-Vorfällen im DFB-Pokal-Spiel gegen Eintracht Frankfurt.

Zur Erinnerung: Im Erstrundenduell der laufenden DFB-Pokal-Saison im August kam es beim Heimspiel gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt (Endstand 0:7) zu hässlichen Szenen. Von den Rängen des ausverkauften Bruno-Plache-Stadion flogen mehrere Böller, explodierten im Innenraum (unter anderem in der Nähe von Rollstuhlfahrern), zudem wurden Leuchtraketen in Richtung Gästeblock abgefeuert. Schiedsrichter Michael Bacher unterbrach das Spiel, erst nach 15 Minuten konnte es fortgesetzt werden. Die Vorfälle sorgten auch im Nachgang für Empörung.

Nun will der DFB-Kontrollausschuss den Regionalligisten für das Fehlverhalten seiner Fans mit einer Geldstrafe von 25.000 Euro bestrafen. "Der 1. FC Lok wird den Strafantrag akzeptieren", heißt es in einer Pressemitteilung. 8.300 Euro davon können für eigene sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden. "Für den Klub hat dies weitreichende, insbesondere finanzielle Konsequenzen. Wiederholt können erhebliche Geldmittel nicht in Mannschaft, Personal oder Infrastruktur investiert werden, sondern müssen zur Begleichung von Geldstrafen aufgebracht werden", heißt es weiter.

Derby bei Chemie

Und natürlich blicken die Verantwortlichen auch mit sorgenvollen Mienen nach vorne - und da vor allem auf den kommenden Sonntag: "Angesichts des bevorstehenden Derbys appellieren wir erneut und eindringlich an alle Fans des Vereins, sich von derartigen Aktionen zu distanzieren. Solche Verhaltensweisen schaden nicht nur dem Ruf des Vereins, sondern haben auch schwerwiegende finanzielle Folgen, die letztendlich die gesamte Entwicklung unseres geliebten 1. FC Lok zurückwirft."

Die beiden Erzrivalen spielen derzeit eine durchwachsene Saison in der Regionalliga Nordost: In der Tabelle liegt Lok als Zwölfter noch hinter Chemie (11.).