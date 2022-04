Vor dem Abstiegsduell: Kohfeldt ist zurück

Trainer Florian Kohfeldt steht dem VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Kellerduell mit Arminia Bielefeld wieder zur Verfügung. Der Trainer ist nach seiner COVID-19-Infektion raus aus der Isolation.

Sein Fehlen am Sonntag beim FC Augsburg führte Geschäftsführer Jörg Schmadtke als einen Grund an, weswegen der VfL Wolfsburg sang- und klanglos mit 0:3 unterging. "Wir sind ohne Cheftrainer angereist", erklärte der Manager, "das macht was mit einer Mannschaft." Nun aber ist Florian Kohfeldt nach überstandener COVID-19-Infektion raus aus der Isolation, am Mittwoch kehrt der Fußballlehrer auf den Trainingsplatz zurück - und am Samstag an die Seitenlinie.

Im ersten von zwei Geheimtrainings dieser Woche muss der VfL Fahrt aufnehmen in Richtung Wochenende, wenn er den Tabellensechzehnten Arminia Bielefeld zum Kellerduell erwartet. Mit einem Sieg können die Niedersachsen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, bei einer Niederlage verschärft sich die Krise der Kohfeldt-Elf, die zuletzt dreimal in Serie verlor.

Ein Tor-Spektakel ist dabei eher nicht zu erwarten. Bielefeld stellt mit 23 Toren die schwächste Offensive der Liga, dahinter folgen Fürth (24) und dann schon der Vorjahresvierte Wolfsburg (29). Zudem wird es ein Spiel der Gegensätze. Die Arminia ist mit 119,4 Kilometern pro Spiel das laufstärkste Team der Liga, der VfL hingegen mit im Schnitt nur 111,4 Kilometern pro Spiel das laufschwächste. Das Hinspiel endete nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung der Ostwestfalen 2:2.