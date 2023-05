Vor CL-Halbfinale gegen Inter: Milan bangt um Schlüsselspieler Leao

Rafael Leao (23) ist einer der wichtigsten Spieler der AC Mailand - könnte das Champions-League-Halbfinale gegen Stadtrivale Inter aber verpassen.

Droht in der wichtigsten Saisonphase auszufallen: Rafael Leao. IMAGO/Icon Sportswire

Der 2:0-Heimsieg gegen Top-Team Lazio hätte den entthronten italienischen Meister AC Mailand eigentlich mit einem guten Gefühl ins Halbfinale der Champions League gehen lassen können - wo die Rossoneri ausgerechnet auf Stadtrivale Inter treffen. Doch der Dreier am Samstagabend hielt einen gewaltigen Wermutstropfen bereit.

Nach einem womöglich fatalen Sprint hatte Angreifer und Schlüsselspieler Rafael Leao bereits in der 11. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden müssen, anschließend saß er mit einem Eisbeutel am Oberschenkel frustriert auf der Bank - und das alles nur vier Tage vor dem Hinspiel in der Königsklasse.

Der pfeilschnelle Portugiese, der in 44 Saisonspielen wettbewerbsübergreifend bisher 13 Tore schoss und 13 Vorlagen sammelte, droht nun sowohl diesen Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) als auch das Rückspiel am kommenden Dienstag zu verpassen.

Muskelverletzung im Oberschenkel

Zwar meldete sich Leao, der 2019 von OSC Lille zur AC gekommen war, am Sonntag auf Instagram und kündigte an, dass er "bald zurück" sei. Der renommierte italienische Fußballjournalist Gianluca Di Marzio berichtete allerdings über eine Dehnung des rechten Abduktors beim 23-Jährigen, dessen Verein später eine "Oberschenkelverletzung" kommunizierte.

Als Ausfall für das erste oder gar beide der CL-Halbfinalspiele wurde Leao derweil noch nicht vermeldet, vielmehr wollen die Mailänder Vereinsärzte bis kurz vor Spieltag den Zustand des Portugiesen überprüfen und ihn so gut wie möglich behandeln.