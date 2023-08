Vor BVB-Pokalauftakt: Fragezeichen hinter Nmecha und Adeyemi

Zwei Fragezeichen vor dem Pflichtspiel-Auftakt: Borussia Dortmund bangt vor dem Pokalspiel beim Regionalliga-Neuling TSV Schott Mainz um das Mitwirken von Neuzugang Felix Nmecha und Karim Adeyemi. Zwei weitere Profis sind dagegen wieder fit.

Das Training am Mittwoch endete für BVB-Neuzugang Felix Nmecha vorzeitig: Der Achter war in einer Situation umgeknickt und hatte sich dabei am Sprunggelenk verletzt. "Ein bisschen", wie es Dortmunds Trainer Edin Terzic am Donnerstag umschrieb und anschließend erste Entwarnung gab: "Es sieht nicht allzu schlimm aus, aber wir müssen noch die genaue Diagnose abwarten." Sein Einsatz im DFB-Pokal-Erstrundenmatch gegen den Regionalligisten Schott Mainz sei daher fraglich. Ebenso wie der von Karim Adeyemi, der die Generalprobe gegen Ajax Amsterdam (3:1) am vergangenen Sonntag aufgrund muskulärer Beschwerden verpasst hatte: "Karim ist mit einer Verletzung in die Vorbereitung gestartet und hatte nach den Einsätzen immer wieder angezeigt, dass sein Körper reagiert hat. Deshalb wollten wir kein Risiko eingehen, aber er befindet sich auf einem guten Weg."

Kobel und Schlotterbeck stehen zur Verfügung

Letzteres lässt sich auch für Gregor Kobel und Nico Schlotterbeck behaupten. Das Duo, das sich auf der USA-Reise leichte Blessuren zugezogen hatte, konnte die gesamte, bisherige Trainingswoche mit dem Rest des Teams absolvieren und steht daher am Samstag zur Verfügung. Thomas Meunier (schwere Muskelverletzung) und Julien Duranville (Muskelfaserriss) fallen dagegen sicher aus. Jamie Bynoe-Gittens und Giovanni Reyna befinden sich noch im Aufbautraining und werden daher ebenfalls noch nicht eingesetzt.

"Die Jungs sind auf einem richtig guten Weg. Jetzt wollen wir im Pokal den ersten Schritt machen", bilanzierte Terzic den aktuellen Stand seiner Mannschaft, die sich von Test zu Test gesteigert habe. "Sowohl in den Phasen am Ball, als auch in den Abläufen, wie wir den Ball zurückerobern wollen."

"Das ist für sie ein Highlight"

11.000 BVB-Fans, die alle in Gelb gekleidet anreisen werden, wollen sich davon am Samstag ein Bild in der Mainzer Mewa-Arena machen, in die der Regionalligist für das Pokalspiel gegen den Favoriten aus Dortmund umziehen wird. "Wir freuen uns auf unsere Fans, aber der Gegner wird sich auch auf sie freuen. Im großen Stadion zu spielen - das ist für sie ein Highlight", sagte Terzic zur erwarteten Kulisse und attestierte dem Pokal-Gegner, "sehr hungrig, sehr jung und sehr dynamisch" zu sein: "Die Jungs werden alles reinwerfen. Aber wir sind uns unserer Rolle bewusst: Wir erwarten nicht nur eine gute Leistung, sondern auch, dass wir in die nächste Runde einziehen werden."