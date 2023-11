Vor brisanter Abstimmung: Newcastle wehrt sich gegen Transferregel

Die Premier League stimmt in Kürze über eine neue Regel ab, die Leihgeschäfte mit Partnerklubs verbieten würde. Newcastle United ist schon mal dagegen.

Am 21. November, also mitten in der Länderspielpause, wird es in der Premier League abseits des Rasens spannend. Dann kommen die Bosse der 20 Premier-League-Klubs zusammen - unter anderem, um über eine neue Transferregel zu diskutieren und abzustimmen. Dieser zufolge wäre es den Teams fortan verboten, Spieler von Partnerklubs auszuleihen, also von solchen, die einen identischen Eigner aufweisen.

Wie realistisch ein derartiges Szenario ist, verdeutlichen die Gerüchte um Ruben Neves. Der portugiesische Nationalspieler war im Sommer von den Wolverhampton Wanderers zum saudi-arabischen Klub Al-Hilal gewechselt, wird schon seit einigen Wochen aber mit einer Winter-Leihe zu Newcastle United in Verbindung gebracht. Bei beiden Klubs hat der saudi-arabische Staatsfonds PIF das Sagen.

Howe und Newcastle kämen Leihgeschäfte im Winter entgegen

Weil den Magpies gerade die Spieler wegen diverser Verletzungen und Sandro Tonalis zehnmonatiger Sperre ausgehen, sie aber wegen der Finanzregeln der Premier League im Januar nicht einfach auf eine kostspielige Shoppingtour gehen können, käme ein solches Leihgeschäft Trainer Eddie Howe zupass. Zumal mit Meister Al-Ittihad, dem Tabellenzweiten Al-Nassr und dem Dritten Al-Ahli drei weitere Klubs aus der Saudi Professional League zum PIF-Portfolio gehören, mit denen Geschäfte "auf dem kurzen Dienstweg" denkbar wären.

Und so ist es nur logisch, dass Newcastle gewiss nicht zu denjenigen Klubs gehören wird, die am 21. November für das Verbot stimmen. "Davon können Sie ausgehen", sagte Howe auf seiner Pressekonferenz am Freitag knapp und nannte Neves einen "Spieler, der uns gefallen hat, als er bei den Wolves war".

Newcastle wäre bei weitem nicht der einzige betroffene Klub

14 Stimmen sind nötig, damit die neue Transferregel in Kraft treten kann. Und obwohl noch viele weitere Ligarivalen in der Hand von Konsortien sind, die ihre Finger auch bei anderen Klubs im Spiel haben - etwa 777 Partners beim FC Everton und Hertha BSC oder die City Football Group bei Manchester City und La-Liga-Spitzenreiter FC Girona -, gilt es nicht als ausgeschlossen, dass sich eine nötige Mehrheit findet.

Doch selbst dann könnten Eigner ihr Netzwerk weiterhin zu ihrem Vorteil nutzen - mit festen Transfers. Als der frühere Hannoveraner Allan Saint-Maximin im Sommer für über 25 Millionen Euro von Newcastle zu Al-Ahli wechselte, stand bereits der Verdacht im Raum, die Magpies verbesserten damit "unbürokratisch" ihren Financial-Fairplay-Status. Klar ist schon jetzt: Auch im Winter werden Newcastles Transferaktivitäten genau beäugt werden.