Vor Bremen: Dortmund-Training füllt sich wieder

Die Nationalspieler kehren nach und nach zu Borussia Dortmund zurück. Youssoufa Moukoko fehlte am Dienstag allerdings noch auf dem Platz.

Stand am Dienstag schon wieder auf dem Trainingsplatz: Dortmunds Nummer eins, Gregor Kobel. IMAGO/RHR-Foto

Das Training begann mit einem höflichen Applaus für Salih Özcan, der mit der Türkei gerade erst die Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr geschafft hat, wie Trainer Edin Terzic im Spielerkreis verkündete.

Bei der öffentlichen Einheit vor rund 400 Fans im Jugendstadion auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel füllte sich das Feld vier Tage vor dem Spiel gegen Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Vergleich zu den vergangen Tagen wieder deutlich mehr.

Auch Kobel mischt schon wieder mit

Neben Özcan stand bei der zweiten Einheit nach einem freien Wochenende auch der Schweizer Gregor Kobel wieder auf dem Platz. Denn das zweite, für Donnerstag in Israel angesetzte, Spiel der Schweiz in der EM-Qualifikation war wegen des Kriegszustands des Gastgeberlandes abgesagt worden. Auch Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko wären mit der deutschen U 21 in Israel angetreten, auch dieses Spiel wurde verlegt.

Adeyemi stand am Dienstag bereits wieder beim Dortmunder Training auf dem Platz, beendete die Einheit aber plangemäß früher und schrieb danach noch fleißig Autogramme. Moukoko war aus Gründen der Belastungssteuerung dagegen noch nicht dabei. Der ebenfalls frisch qualifizierte Marcel Sabitzer, der sogar per Elfmeter den Siegtreffer in Aserbaidschan erzielte, und Julian Ryerson haben bereits zweimal gespielt, trainierten nach ihrer Rückkehr aber noch nicht mit dem Team.

DFB-Auswahl kehrt am Donnerstag ins Training zurück

Neben den deutschen Nationalspielern Niklas Süle, Mats Hummels, Niclas Füllkrug und Julian Brandt, die nach dem Spiel gegen Mexiko am Mittwoch um 2 Uhr deutscher Zeit im Laufe des Mittwochs per Charterflieger wieder von ihrer US-Reise zurückkehren, fehlten noch Sebastien Haller (Elfenbeinküste), Ramy Bensebaini (Algerien) und Giovanni Reyna (USA). Haller, Bensebaini und die DFB-Auswahlspieler dürften Donnerstag ins Training zurückkehren, bei Reyna wird die Zeit bis zum Abschlusstraining knapp.

So stand am Dienstag noch einige Verstärkung aus dem Drittliga-Unterbau mit den Profis auf dem Rasen: Lion Semic, Julian Hettwer, Samuel Bamba, Franz Pfanne und Michael Eberwein aus der eigenen U 23 trainierten mit.