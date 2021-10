Vor Benfica: Bayern bangen um Hernandez

Mit 5:2 bei Union Berlin hat sich der FC Bayern nach der Pokal-Pleite in Gladbach zurückgemeldet. Einen Wermutstropfen gab es im Stadion an der Alten Försterei aber dennoch. Lucas Hernandez ist angeschlagen.

Das 5:2 bedeutete die erste Heimniederlage der Berliner in der laufenden Saison, zugleich war es Balsam für die gebeutelte Seele der Bayern nach dem desolaten 0:5-Pokalaus in Gladbach.

Doch am Ende war nicht alles gut beim Rekordmeister, denn Lucas Hernandez musste in der 68. Minute ausgewechselt werden. "Hernandez hat einen Schlag unterhalb vom Knie bekommen, er hatte angedeutet, dass er nicht mehr weiterspielen kann", erklärte Co-Trainer Dino Toppmöller in Abwesenheit des sich noch immer in Corona-Quarantäne befindlichen Julian Nagelsmann nach Abpfiff.

Wir hoffen, dass er am Dienstag dabei sein kann. Dino Toppmöller

Wie schwer das Problem sei, konnte Toppmöller nicht genau sagen, allerdings zeigte er sich mit Blick auf das anstehende Champions-League-Heimspiel gegen Benfica Lissabon am Dienstag (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker) zuversichtlich: "Wir hoffen, dass er am Dienstag dabei sein kann."