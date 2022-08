Vor Bayern-Spiel: Viktoria-Coach Janßen verspricht "außergewöhnliche Belohnung"

Viktoria Köln fordert am Mittwoch den FC Bayern im DFB-Pokal heraus. Trainer Olaf Janßen will nicht viel an der Spielweise seiner Mannschaft ändern, sieht eine "Chance im Promille-Bereich" und freut sich auf einen "besonderen Moment".

Mittwochabend, Pokalspiel, 50.000 Zuschauer im ausverkauften Bundesliga-Stadion und der Gegner heißt Bayern München - Viktoria Köln hat am Mittwoch (20.46 Uhr, LIVE! bei kicker) ein besonderes Spiel vor der Brust.

Trainer Olaf Janßen hat schon das eine oder andere Erlebnis gesammelt in seiner langen Karriere, unter anderem gelang ihm als Spieler gegen den nun wartenden Gegner aus München vor über 30 Jahren ein furioser 4:0-Sieg mit dem 1. FC Köln. Doch auch der 55-Jährige kann das Erstrundenspiel kaum mehr erwarten: "Die Freude kann nicht größer sein. Mit jedem noch so überragenden Sieg der Bayern wird die Vorfreude nur noch größer", sagte er auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Janßen will dem Stil der Viktoria auch gegen Bayern treu bleiben

Angesichts des übermächtigen Gegners ("Eine der besten Vereinsmannschaften der Welt") sprach Janßen von einer "Chance im Promille-Bereich". Aber: "Wir werden versuchen, mit all unseren Mitteln dagegenzuhalten und diese noch so geringe Möglichkeit beim Schopfe zu packen."

Dabei will Janßen das Spiel seiner Mannschaft nicht großartig verändern: "Wir werden versuchen, so maximal wie es geht bei unserem Spiel zu bleiben, und uns über jeden hohen Ballgewinn, jede Passstafette, jedes Herauskombinieren von hinten freuen." Auf "zwei Busse vor dem Tor", wie es Janßen formulierte, muss sich der FC Bayern also nicht einstellen.

Ausgetragen wird die Partie nicht im Sportpark Höhenberg, der Heimstätte der Viktoria, sondern im Stadion der 1. FC Köln. Janßen freut sich, dass sich seine Mannschaft auf dieser großer Bühne und der ganzen Stadt zeigen kann: "Was ich in den letzten Monaten wahrgenommen habe, ist Zuspruch in der Stadt für unsere DNA und unser Spiel. Das spürt man und da ist dieses Spiel natürlich herausragend. Dass so viele Kölner im Stadion sind und wir unser Spiel präsentieren dürfen, ist klasse."

Janßen im Falle eines Sieges: "Dann sind wir sehr kreativ"

Janßen sprach von einem "besonderen Moment", der ihm und seiner Mannschaft bevorsteht. "Egal, was am Ende herauskommt: Wir werden das aushalten und die Dinge, die wir erleben dürfen, mitnehmen." Aushalten - damit lässt der Trainer anklingen, dass auch eine hohe Niederlage für die Kölner gut möglich ist, schließlich fuhren die Münchner zuletzt auch in der Bundesliga teils hohe Siege ein.

Doch auch das andere Extrem hat Janßen im Kopf: "Zur seriösen Vorbereitung gehört auch, dass wir uns Gedanken machen für den Fall, dass wir gewinnen." Sollte den Kölnern tatsächlich die Sensation gelingen, "sind wir sehr kreativ und werden uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen", so Janßen. "Das würde sehr außergewöhnlich werden."