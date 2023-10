Vor Bayern-Spiel: Galatasaray bangt um Torjäger Icardi

Galatasaray Istanbul muss beim Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern am Dienstag womöglich ohne Mauro Icardi (30) auskommen. Der Stürmer hat sich beim Derbysieg über Besiktas verletzt.

Wie Galatasaray am Sonntag mitteilte, hat Icardi beim 2:1-Sieg über Besiktas am Samstag einen Schlag auf den Knöchel bekommen und sich dabei eine Verletzung der Peronealsehne zugezogen, die das Wadenbein mit dem Fuß verbindet. Das ergab eine MRT-Untersuchung nach dem Spiel. Außerdem seien Schäden im Gewebe über der Sehne festgestellt worden. Icardi war über 90 Minuten auf dem Platz geblieben und hatte im Anschluss an die Partie über Schmerzen im Knöchel geklagt.

Zuvor war er - mal wieder - der entscheidende Mann für Galatasaray beim Derbysieg über den Stadtrivalen. Beide Tore hatte er erzielt, darunter kurz vor Schluss den 2:1-Siegtreffer per Elfmeter. Nach neun Ligaspielen steht er damit bei bereits zehn Toren. Zuletzt hatte er auch in der Champions League beim 3:2-Sieg über Manchester United das Siegtor erzielt. Seit seiner Leihe von Paris St. Germain nach Istanbul 2022 ist Icardi uneingeschränkter Leistungsträger des Teams. In der abgelaufenen Saison war er mit 22 Toren bereits entscheidend an Galatasarays Meisterschaft beteiligt. Vor der Saison hatte der türkische Spitzenklub den Argentinier dann fest verpflichtet.

Ob Icardi rechtzeitig für das Spiel gegen den deutschen Rekordmeister am Dienstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) fit werden könnte, geht aus der Vereinsmitteilung nicht hervor. Ein Einsatz gilt allerdings als unwahrscheinlich. Ein möglicher Ersatz im Sturmzentrum könnte der kongolesische Nationalspieler Cedric Bakambu sein, der unter anderem für den FC Villarreal und Olympique Marseille auflief.

Allerdings hat nicht nur Galatasaray vor der Partie Verletzungsprobleme. Der FC Bayern wird definitiv auf Mittelfeldspieler Leon Goretzka verzichten müssen, der sich beim 3:1 in Mainz eine Handfraktur zugezogen hat. Auch Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui könnte weiterhin ausfallen, Dayot Upamecano ist noch kein Thema.