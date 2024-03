Vor Auslosung schon sicher: DFB-Frauen treffen bei Olympia auf die USA

Das Ticket für die Olympischen Spiele hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gelöst. Und seit Freitag steht auch bereits der erste Gruppengegner fest - noch vor der offiziellen Auslosung.

Eindruck vom letzten Vergleich im November 2022: Lina Magull treibt den Ball an. imago images

Auf dem Weg zum Olympischen Fußballturnier 2024 in Paris (25. Juli bis 10. August) hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft seit Freitag ein klein wenig Planungssicherheit. Denn der erste Gruppengegner steht bereits fest - obwohl die offizielle Auslosung noch gar nicht stattgefunden hat. Diese steigt erst am nächsten Mittwoch in Saint-Denis.

Möglich macht das die FIFA-Weltrangliste, die am Freitag veröffentlicht wurde: Denn die Mannschaft von Bundestrainer Horst Hrubesch, der nach Olympia von U-17-Erfolgstrainer Christian Wück beerbt wird, befindet sich als neuer Fünfter der Weltrangliste definitiv in Topf zwei - gemeinsam mit Japan (7.) und Titelverteidiger Kanada (9.).

Da sich in Topf eins neben Gastgeber Frankreich (3.) und Weltmeister Spanien (1.) nur die USA (4.) befinden und keine Gruppe mit zwei Teams derselben Konföderation gebildet wird, bleibt lediglich die Option der US-Frauen als deutscher Gegner.

Schlechte Erinnerungen ans letzte Olympia-Duell

Prestigeträchtig ist das Duell allemal. Schlechte Erinnerungen hat die DFB-Elf allerdings sowohl an das bis dato letzte Spiel gegen die USA als auch das bislang einzige Olympia-Duell: Im November 2022 unterlag Deutschland - noch unter der Leitung von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg - mit 1:2 in Harrison, im Olympia-Halbfinale 2004 setzte sich die USA in Heraklion mit 2:1 nach Verlängerung durch.

Im dritten Topf für die Olympischen Spiele befinden sich neben Brasilien (10.) und Australien (12.) auch die Kolumbianerinnen (23.), die das deutsche Vorrunden-Aus bei der WM im vergangenen Sommer eingeleitet hatten. Aus Topf vier werden neben Neuseeland (28.) noch zwei afrikanische Teams hinzukommen - diese Entscheidungen fallen Anfang April.

Möglich machte die deutsche Olympia-Teilnahme die Qualifikation über die Nations League, nach dem Halbfinal-Aus gegen das als Gastgeber ohnehin qualifizierte Frankreich (1:2) schlug die DFB-Elf im Spiel um Platz 3 die Niederlande mit 2:0.