Vor 70. Geburtstag: Joachim Deckarm drückt DHB-Team die Daumen

Handball-Legende Joachim "Jo" Deckarm drückt dem DHB-Team für die am Donnerstag beginnende EM-Hauptrunde kräftig die Daumen. Der Weltmeister von 1978 hält ein neues Wintermärchen für möglich.

"Es wäre großartig, wenn das klappen würde. Die aktuelle Begeisterung der jungen Burschen kann jedenfalls Berge versetzen", sagte Deckarm: "Wenn die mal Blut lecken, wenn da einmal Feuer unterm Dach ist, sind sie nicht mehr zu bremsen." Er spüre dieses Feuer: "Ein Feuer, wie wir es damals auch 1978 hatten."

Die deutschen EM-Vorrundenspiele konnte Deckarm aufgrund der späten Anwurfzeiten nicht live verfolgen. "Da ist bei uns das Licht schon aus, um halb neun sagen wir im Seniorenheim 'Gute Nacht'", so Deckarm, der aber trotzdem voll im Thema ist. Brand gehört zu seinen "Reportern", die ihm alles berichten. Wenn seine Freunde von den begeisternden DHB-Auftritten erzählen, macht ihn das "glücklich".

Deckarm freut sich auf Köln: "Ein Traum für mich"

Ausgesprochen werden die Worte von seinem Bruder Herbert, der seit geraumer Zeit Deckarms gesetzlicher Vertreter und auch dessen Sprachrohr ist. Deckarm, dem so schwer verunglückten früheren Weltklasse-Handballer, selbst fällt das Sprechen schwer. Am Freitag feiert er seinen 70. Geburtstag, beim zweiten deutschen Hauptrunden-Duell gegen Österreich am Samstag (20.30 Uhr) plant er dabei zu sein.

"Das Gefühl, das noch erleben zu können und vor 20.000 Menschen mit den Jungs auf das Spielfeld zu gehen, ist ein Traum für mich", sagt Deckarm, der beim Beantworten der Fragen im SID-Gespräch anlässlich seines 70. Geburtstags von seinem Bruder Herbert unterstützt wurde: "Da würde ich am liebsten aus meinem Rollstuhl springen und 'Juhu' schreien.