Vor 46.542 Zuschauern bei einem Testspiel: HSV verliert 1:2 in Glasgow

Nach dem 1:4 gegen Salzburg hat der Hamburger SV auch sein letztes Testspiel vor dem Zweitliga-Auftakt verloren. Vor einer äußerst bemerkenswerten Kulisse unterlag die Elf von Trainer Tim Walter den Glasgow Rangers am Samstagnachmittag mit 1:2.

Das letzte Wort hatte der HSV. Über weite Strecken waren zwar die Glasgow Rangers die bessere Mannschaft gewesen, doch in der Nachspielzeit war es den Gästen aus Hamburg vorbehalten, den Schlusspunkt an diesem Samstagnachmittag zu setzen. Nicht weniger als 46.542 Fans waren ins Ibrox Stadium gekommen, um ihre Mannschaft bei einem Testspiel gegen den HSV zu unterstützen - und sie alle sahen, wie Dompé kurz vor Schluss ein herrliches Freistoß-Tor erzielte und damit noch einmal für ein Highlight sorgte.

Zuvor war der HSV in der Offensive zumeist nicht über Ansätze hinausgekommen. Ein paar Dribblings von Königsdörffer, Freistöße von Pherai, Schüsse von Benes: Viel mehr brachte die Mannschaft von Trainer Tim Walter nicht zustande. Die Rangers hingegen erzeugten ein ums andere Mal Torgefahr und führten zur Halbzeit bereits mit 2:0.

Erst hatte Sakala HSV-Torwart Heuer Fernandes getunnelt (38.), dann ließ sich Tavernier nicht zweimal bitten, als er nach einem Foulspiel von Ramos an Sakala am Elfmeterpunkt stand (45.+1). Auch nach dem Seitenwechsel kam Glasgow zu Möglichkeiten. Gerade in der Schlussphase lag das dritte Tor in der Luft, doch Cantwell, Tavernier (jeweils 78.) und Dessers (82.) brachten den Ball nicht unter.

So war es am Ende Dompé, dem der Anschlusstreffer nach Ablauf der regulären Spielzeit gelang (90.+1). Für mehr reichte es allerdings nicht mehr. Wenig später war Schluss und die HSV-Niederlage besiegelt.