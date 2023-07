Vor 18. Etappe: Van Aert steigt aus der Tour aus

Der Gesamtführende Jonas Vingegaard muss auf den letzten vier Etappen der Tour de France auf einen seiner wichtigsten Helfer verzichten.

Wie das Team Jumbo-Visma am Donnerstagmorgen mitteilte, hat der Belgier die Frankreich-Rundfahrt am Donnerstag verlassen. Seine Frau erwarte das zweite Kind. "Der Arzt sagt, dass die Geburt unmittelbar bevorsteht. Deshalb habe ich diese Entscheidung getroffen", sagte 28-Jährige. Es sei eine einfache Entscheidung gewesen.

Van Aert hatte wegen der anstehenden Geburt bereits vor dem Tour-Start in Bilbao einen möglichen Ausstieg angekündigt. "Es wird langsam ein bisschen eng. In Absprache mit dem Team haben wir entschieden, dass mein Platz nun zu Hause ist", sagte van Aert in einem Video-Interview mit dem Team: "Es ist kein Dilemma. Ich habe immer gesagt, dass ich nach Hause fahre, wenn meine Frau mich braucht."

Der Allrounder, der in seiner langen Karriere unter anderem 2020 Olympiasieger sowie dreimal Cross-Weltmeister (2016-2018) wurde, im vergangenen Jahr das Grüne Trikot bei der Tour gewann und auch etliche Etappen sowie Klassiker für sich entscheiden konnte, ist einer der wichtigsten Helfer des Gesamtführenden Jonas Vingegaard. Der 28-Jährige spielte besonders bei den Bergetappen seine Klasse aus und spannte sich immer wieder vor seinen Kapitän. "Die anderen sieben Jungs werden eine gute Leistung zeigen bei der restlichen Tour, es ist alles gut", beruhigte van Aert.

Immerhin ist der Vorsprung von Vingegaard in der Gesamtwertung so groß, dass dem Dänen die Titelverteidigung kaum noch zu nehmen sein dürfte. Nach dem beeindruckenden Zeitfahrsieg am Dienstag sowie der Königsetappe am Mittwoch beträgt sein Vorsprung auf seinen ärgsten Verfolger Tadej Pogacar (Slowenien) siebeneinhalb Minuten.

Den angestrebten Etappensieg verpasste van Aert in diesem Jahr allerdings knapp - es wäre sein insgesamt zehnter Tageserfolg bei der Tour gewesen. Am nächsten dran war er auf der 2. und 15. Etappe als Zweiter.